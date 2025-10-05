總預算案》藍擬提復議 政院：已沙盤推演

國民黨團總召傅崐萁（中）九月卅日受訪表示，希望行政院長卓榮泰能於一週內透過院際協商，儘快承諾立法院三讀通過的相關法案，依法落實編列預算。（資料照）

立法院國民黨團九月卅日原擬退回明年度中央政府總預算案，要求行政院編足軍人加薪、警消退休金提升、一般性補助款等預算，並於一週內院際協商，傳國民黨團擬在十月七日提出復議，將已付委總預算退回程序委員會。政院人士昨表示，明年度總預算各種情況都有沙盤推演，希望能順利付委實質審查，至於是否編列國軍志願役加薪、警消退休金，政院立場至今未變。

藍要求編足軍人加薪 政院稱立場未變

國民黨團總召傅崐萁九月卅日受訪表示，希望行政院長卓榮泰能於一週內透過院際協商，儘快承諾立法院三讀通過的相關法案，依法落實編列預算。但傳出國民黨團認為行政院未有正面回應，擬於七日在立法院會結束前提出復議案，將總預算案退回程委會。

對此，政院人士強調，院際協商是總統的職權，總預算案應是由立法院長韓國瑜召集朝野協商，如朝野協商過程中，韓國瑜要邀請卓揆談程序問題，或許可以，但這都不是由行政院主動發動，而是立法院召集，但行政院目前尚未收到立院召集朝野協商的消息。

對於國民黨要求明年總預算編足軍人志願役加薪、警消退休金提升，行政院表示，對於有違憲疑慮的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」部分條文，已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，會馬上進行調整、即時追溯補齊。

由於政院立場未改變，朝野協商時是否會提出對策？政院人士說，進入朝野協商前，行政院會與民進黨團召開行政立法會議應對，讓大家溝通討論，提出可行方案，而總預算最好能順利付委，若沒付委，也要提出因應。

他認為，花蓮救災是在處理總預算前，可被討論議題，雙方是否能拋出善意，並獲致基本的共識；若此一議題能順利的話，就有機會進行總預算討論，「討論程序是沒有任何意義」。

