高市早苗當選自民黨總裁 學者：或成戰後最友台日本首相

日本自民黨眾議員高市早苗當選新任黨總裁，預料將成為日本第一位女首相。學者分析，高市延續安倍晉三的戰略思維，對台立場明確，可能成為「戰後最友台的日本首相」，同時將在經濟安全、供應鏈韌性與防衛合作上強化與台灣的連結，但也很快面臨川普訪日、亞太經合會（APEC）與日韓關係等多重挑戰。

有望加速推動台日經濟夥伴協定

當代日本研究學會理事長王宏仁受訪說，高市早苗可能更勝安倍，成為日本戰後最台灣最友好的日本首相，她於競選前即投書美國哈德遜研究所，明確表達「台灣是日本最重要的友人」、「台海和平穩定攸關日本利益」。

王宏仁強調，高市延續自由開放印太戰略的理念，重視民主同盟與海洋運輸安全，未來有望加速推動台日經濟夥伴協定（EPA），進一步處理關稅、簽證與雙重課稅問題，也支持台灣「有意義地參與」國際組織。

可能推動對台軍事交流及軍售

台大政治系副教授陳世民指出，高市延續安倍「台灣有事、日本有事」的主張，支持強化與美、澳、菲之間的安全合作，並可能推動對台軍事交流及軍售，或者包含潛艦等軍事科技移轉。他說，日本是全球傳統潛艦技術最成熟的國家，也是全球軍事科技的佼佼者，若能開放合作，對台灣防衛力量將是重大助益。

高市仍須在中美之間拿捏節奏

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁認為，高市上任後會在台日原本的深厚基礎上，增添熱略的氛圍，但大方向本質上不會改變。印太戰略已定型，關鍵在美軍第一島鏈整編與美日韓合作機制，無論是誰出任日本首相都不會有太大偏差；高市雖為親台派，但仍須在中美之間拿捏節奏。

日本台僑組織「美麗島人會」會長林省吾則認為，稱高市為「親台派」並不精確，更像是知台派，了解台灣重要性，也明白中國的脅。他指出，高市的「安保」觀念不只限於軍事，而是延伸至經濟與資訊安全，特別重視防止中國滲透與技術竊取，與台灣在供應鏈安全、科技防護上有高度合作空間。

台日關係近五年進展

