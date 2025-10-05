藍新會期推停砍公教年金 綠：抵抗到底

立法院新會期攻防重點

民進黨團：口口聲聲支持青年的民眾黨 應清楚表達立場

立院新會期展開，國民黨團將「公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法」列為優先法案，年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。民進黨團書記長陳培瑜昨表示，這個法案就是讓年改走回頭路，「黨團的態度就是抵抗到底」；幹事長鍾佳濱則呼籲，口口聲聲支持青年的民眾黨，應清楚表達立場。

陳培瑜：國民黨只顧選票 不顧世代正義

陳培瑜表示，國民黨只顧選票，不顧世代正義或年金破產與否，如同過往「原住民禁伐補償條例」、「財政收支劃分法」，不願好好討論法案，涉及金錢也不願好好計算，做錯也不認錯，欲把政府掏空；她說，國民黨可能認為自己無法重返執政，因此決定乾脆搞垮政府、指責執政黨毫無財政紀律。

回顧過往執政黨對於普發現金立場大轉彎，此次停砍年金是否可能配合藍白修法。陳培瑜回應，停砍年金與普發現金不同，「影響並非只有一次，而是長年的破壞財政紀律」，且台灣下半年遇到丹娜絲風災、堰塞湖洪災，普發現金對全台人民很有感，但年金改革則是僅有特定群受益，完全不顧世代的公平正義，「黨團的態度就是抵抗到底」。

鍾佳濱表示，相較於正在領取退休年金的軍公教人員，社會弱勢、長者更需要國家的支持，黨團會提出符合公平正義的法案，將國家資源用在真正需要的人身上。他也呼籲，民眾黨口口聲聲支持世代正義，若真的與年輕人站在一起，應以行動表達立場。

此外，對於民進黨推案的優先順序，台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫分析，民進黨在大罷免後，有一派聲音主張盡速回歸朝野協調，聚焦總預算案順利通過及民生法案的治國專業，而暫緩可能引起在野反彈的國安法案。但陳強調，國安法案不能因此被犧牲，尤其台灣無法迴避中共威脅，更應該向國際展現強化國防的意志。

面對爭議法案 學者籲政院勿再被迫配合

面對憲政僵局，陳俐甫指出，當前大法官人數不足導致憲法法庭癱瘓，但民進黨和行政機關別把自己做小了，若憲法法庭無法調解，有爭議的法案應留待補足大法官後再解釋，而非被迫配合。況且，若行政院濫權，仍有監察院、行政法院等其他救濟途徑，絕非「沒有憲法法庭就完了」。

