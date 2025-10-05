為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    美參院外委會主席 將提嚇阻法案 中國若侵台 美立即經濟制裁

    2025/10/05 05:30 編譯魏國金／綜合報導
    美國參議院外交委員會主席里契表示，將提出遏阻中國侵略台灣的法案。（路透資料照）

    美國參議院外交委員會主席里契表示，將提出遏阻中國侵略台灣的法案。（路透資料照）

    美國參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）表示，他將提出一項旨在遏阻中國侵略台灣的法案，據此，一旦中國出現攻台行動，將鎖定中國標的迅速啟動制裁、出口管制等經濟反制措施。

    汲取俄侵烏經驗 打擊中國痛點

    里契指出，他的「嚇阻中國侵略台灣法」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），將成立一個由國務院與財政部主導的工作小組，負責認定中國軍事與非軍事目標，一旦中國犯台，將對其採取制裁、出口管制以及其他經濟反擊措施。

    他聲明表示：「這項立法汲取俄國入侵烏克蘭後，美國及其盟邦制裁俄國的經驗教訓，一旦中國對台動武的威脅成真，將確保美國做好打擊中國痛點的準備。」里契的一名助理表示，里契計畫於六日提出該法案。

    川普、習近平會晤前 推出法案

    最新消息傳出，川普預計本月底出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，而這項法案推出的時機，正好在兩人會面之前。

    川普目前正尋求與美國的頭號經濟與地緣政治對手達成重大的貿易協議，他多次表示要與中國達成一筆大交易。分析師指出，中國尤其希望川普政府公開表示反對台獨，而非如拜登政府表示不支持台獨。

    里契計畫提出的「嚇阻中國侵略台灣法」，是美國聯邦參議院與眾議院多項挺台法案之一。挺台人士指出，相關法案凸顯美國國會支持繼續對任何中國侵台行動採取強硬立場。

