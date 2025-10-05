當選自民黨總裁 將接日相 高市早苗 可望深化台日關係

日本前經濟安保相高市早苗（左）昨當選自民黨新總裁，高市與台灣關係密切，今年四月訪台與總統賴清德會談。（總統府提供）

日本自民黨總裁補選四日舉行，前經濟安保相高市早苗第三度參選終於當選，預計本月中旬正式接任首相，成為日本史上首位女首相。高市與台灣關係密切，今年四月曾訪台與總統賴清德會談，七月外長林佳龍訪日也與她會面。自二〇二一年首次參選自民黨總裁起，台灣即透過前首相安倍晉三與高市建立聯繫，高市多次重申「台灣有事即日本有事」，並首度將「支持台灣加入CPTPP」納入自民黨眾院選舉公約。

台灣有事即日本有事 強烈挺台

高市首次參選時，安倍安排她與時任總統蔡英文視訊，使她在台一夕成名，成為安倍路線繼承人。雖落敗，但她獲岸田文雄延攬為黨政調會長，主導自民黨公約，納入「歡迎台灣申請CPTPP」與「支持WHA觀察員」等內容。

請繼續往下閱讀...

安倍二〇二二年遇刺後，高市陣營仍以親台派為主，日華議員懇談會會長古屋圭司多次為其助選，進一步擴展與台灣政界的接觸。今年林佳龍訪日，古屋在臉書貼出與高市合照；去年底民進黨秘書長林右昌訪日，也拜會高市，由台僑與兵庫縣議員牽線。

高市自二〇二一年起即希望訪台，因黨職與公職未能成行，去年落選後終於於今年四月成行。當時國會剛審完總預算，原本有機會提早扳倒首相石破茂，但因高市赴台，黨內反石破勢力暫時按兵不動。

任經濟安保相期間，高市強調台灣在供應鏈與科技的重要性，提出構建「非紅供應鏈」，與賴總統主張一致。此次競選期間，投稿美國哈德遜研究所，表明願就台灣問題與中國領導人對話，並警告「絕不能容許以武力或威壓改變現狀，台灣是日本極為重要的朋友」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法