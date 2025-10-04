中華電信工會控介入喬升遷 陳玉珍：員工陳情遭到打壓

中華電信工會指控國民黨立委陳玉珍介入員工升遷情事。（讀者提供）

中華電信工會指控國民黨金門立委陳玉珍介入金門區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。陳昨回應，許多基層員工多次向她陳情，指若不順從特定幹部意志即遭暗中打壓，升遷無法循正途；她身為立委必將嚴格督促中華電信公司依照年資、積分、績效等正當程序辦理升遷，杜絕不法行徑。

對此，中華電信表示，人員升遷均由其主管依實際工作表現提名，提名人選仍需送人評會討論與決定，過程公平公正，關於工會所提案件，將進一步了解。

請繼續往下閱讀...

中華電信工會指出，中華電信金門服務中心有員工因為送禮、請陳姓立委關說，並施壓高雄營運處主管（金門服務中心隸屬高雄營運處）因而升遷，嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性。理事長（鄧克亷）已強力要求公司，人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干涉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工權益、維護公司既有體制與公平，詳細資料下週會再對外說明，歡迎立委公開辯論。

陳玉珍則提出四點聲明鄭重澄清。第一，工會設立初衷不容扭曲。工會存在原本應當為基層員工爭取合理權益，可惜部分不肖工會幹部濫用權柄，干涉升遷，甚至結黨營私。第二，基層心聲不容忽視。第三，立委責無旁貸，必嚴格監督。第四，與基層同心，決不退讓。

知情人士指出，中華電信人事升遷都有一定程序，主管看員工年度績效表現後，再經人評會討論才會定案。去年升遷、未升遷的二方人互有誤解，已協調清楚，近期中華電信要報升遷案，又發生此事；但升遷是資方的事情，跟立委、工會都沒有關係，若工會有意見，應該循正常管道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法