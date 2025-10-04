為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中華電信工會控介入喬升遷 陳玉珍：員工陳情遭到打壓

    2025/10/04 05:30 記者劉宛琳、王憶紅／台北報導
    中華電信工會指控國民黨立委陳玉珍介入員工升遷情事。（讀者提供）

    中華電信工會指控國民黨立委陳玉珍介入員工升遷情事。（讀者提供）

    中華電信工會指控國民黨金門立委陳玉珍介入金門區員工升遷，要求公司拒絕外力壓迫。陳昨回應，許多基層員工多次向她陳情，指若不順從特定幹部意志即遭暗中打壓，升遷無法循正途；她身為立委必將嚴格督促中華電信公司依照年資、積分、績效等正當程序辦理升遷，杜絕不法行徑。

    對此，中華電信表示，人員升遷均由其主管依實際工作表現提名，提名人選仍需送人評會討論與決定，過程公平公正，關於工會所提案件，將進一步了解。

    中華電信工會指出，中華電信金門服務中心有員工因為送禮、請陳姓立委關說，並施壓高雄營運處主管（金門服務中心隸屬高雄營運處）因而升遷，嚴重損害基層員工的升遷權益與職場公平性。理事長（鄧克亷）已強力要求公司，人事升遷須尊重當地主管職權，不受外力介入與干涉，並針對金門地區所屬營運處總經理採取行動，以保護員工權益、維護公司既有體制與公平，詳細資料下週會再對外說明，歡迎立委公開辯論。

    陳玉珍則提出四點聲明鄭重澄清。第一，工會設立初衷不容扭曲。工會存在原本應當為基層員工爭取合理權益，可惜部分不肖工會幹部濫用權柄，干涉升遷，甚至結黨營私。第二，基層心聲不容忽視。第三，立委責無旁貸，必嚴格監督。第四，與基層同心，決不退讓。

    知情人士指出，中華電信人事升遷都有一定程序，主管看員工年度績效表現後，再經人評會討論才會定案。去年升遷、未升遷的二方人互有誤解，已協調清楚，近期中華電信要報升遷案，又發生此事；但升遷是資方的事情，跟立委、工會都沒有關係，若工會有意見，應該循正常管道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播