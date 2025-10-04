為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡「想想論壇」改版首發文：年改不應半途而廢

    2025/10/04 05:30 記者蘇永耀／台北報導
    前總統蔡英文「想想論壇」改版再出發，第一篇文章籲年改不應半途而廢。（翻攝想想論壇）

    前總統蔡英文「想想論壇」改版再出發，第一篇文章籲年改不應半途而廢。（翻攝想想論壇）

    大罷免結束，立院新會期展開，國民黨將提案「停砍年金」並列為優先法案，外界質疑年金改革將走回頭路。前總統蔡英文昨宣告由「小英教育基金會」創刊的「想想論壇」改版再出發，首篇文章即以此為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。

    蔡英文昨透過臉書宣告，小英教育基金會所經營的「想想論壇」平台改版再出發，期待凝聚公共思考，一起為台灣想想下一步。首篇文章指出，由於蔡政府任內傾力推出的年金改革，現因國會結構朝小野大，面臨改革可能中止，蔡透過文章呼籲應堅定年改。

    文章指出，歷屆總統從李登輝到馬英九都推動過年金改革，但改革速度跟不上年金財政惡化程度。二〇一六年三月，在蔡英文接任總統前的一次會晤中，當時馬英九坦言，自己任內想推年改但沒做成，希望蔡能接手做，時間上也不能再拖了。

    文章提到，雖然過程中不同群體出現意見衝突，但台灣再一次集體推進了國家轉型工程，「永續」和「公平」應是兩個最重要的原則。

    文章並說，以公教年金改革而言，一方面漸進將退休基金的提撥率從十二％提高到十五％，一方面逐步調降退休金給付到合理水平。當時年改會決定以溫和漸進調降，先設定給付地板，確保退休公教人員基本生活保障，再調整天花板，讓年金財務結構得以合理、永續。

    文章指出，原本面臨赤字風險的退撫基金，在二〇一六年五月的資產總額只有五七〇六．九億元，到了今年七月的最新統計，已增加到一兆八七三．五億元，九年增幅高達九〇％，成功扭轉了即將入不敷出的「破產」危機。

    會再掀起世代與職業衝突

    文章警告，根據專家估算，若今年開始停止年改，未來五年內退撫基金失去的挹注款就會多達二三〇〇至二八〇〇億元，中長期（三十年）更將減少高達二．七九兆元。依目前立院的修法版本來看，恐將使退撫基金提早四年用光；不僅將對年金支出產生重大衝擊，更會再度掀起台灣社會的世代與職業衝突。

    熱門推播