國民黨魁之爭》季麟連力挺 鄭麗文高喊：我是中國人

國民黨主席候選人鄭麗文（圖中）昨出席聯誼餐會，空軍退役上將夏瀛洲（左二）、「榮光社會工作基金會」董事長季麟連（左一）致贈墨寶。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席選舉昨聚焦爭取黃復興票源，候選人郝龍斌找來幾十位高階退役將領站台力挺；候選人鄭麗文出席榮光社會工作基金會慶祝國慶聯誼餐會，獲得在場黃復興人士熱烈歡迎，她當場承諾未來要讓每一個台灣人都自信大聲說出「我是中國人」，並高喊「中華民國萬歲！」；候選人張亞中則召開「黃埔基層力挺張亞中」記者會，展現輸人不輸陣的氣勢。

羅智強團結大會 邀請基層軍官

至於另一位候選人羅智強則舉辦「自強團結大會」，邀來多位軍系前校長、神龍小組以及基層軍官相挺，還找來立法院長韓國瑜、無黨籍立委高金素梅合唱「愛拚才會贏」以及「梅花」、「中華民國頌」等傳統藍營愛國歌曲，與競爭對手們尬場，積極爭取軍系票源。

表態支持鄭麗文的榮光社會工作基金會董事長、前國民黨黃復興黨部主委季麟連感嘆，「難怪人家說國民黨內鬥內行」，基金會很早就決定在辦這場餐會，現場可以無條件免費提供給所有軍方校友會團體活動，但沒想到活動曝光後，有好幾個單位針對這場活動有一些「措施」。例如某一位羅姓參選人昨就先舉辦活動；另一位張姓候選人也要舉辦活動；還有人說，很抱歉來不了，因為接到「道德勸說」不要來參加。

季麟連指出，黃復興黨部在他擔任主委任內被裁撤，「我對不起大家」。至於裁撤黃復興這種乾綱獨斷式的決定，由於他的任期在十月六日結束，十月七日後若有機會，他會向大家報告什麼叫做「乾綱獨斷」。他還說，下決心並經大家指導後，「我們終於找到復興崗的女兒，黃復興的女兒，黃埔的女兒，『復興女俠』（指鄭麗文）來帶領大家，一定不辜負三位總統創立黃復興。」

張亞中強調正藍 黃埔基層相助

張亞中昨參加「黃埔基層力挺張亞中」記者會表示，這一、二十來，自己在思想、論述、兩岸和平做出大量貢獻，是真正的「正藍」，在場黃埔基層黨員則高呼「大家站出來力挺張亞中」，訴求張亞中帶領國民黨重拾青天白日，贏得政權，創造兩岸和平。

面對候選人爭取軍系支持，鄭麗文說，因為軍系對國民黨的向心力最強，投票率最高，每次黨內選舉都會成為兵家必爭之地，但希望不是只有選舉時才想到他們（軍系）。

