新聞分析》軍系還是萬靈丹嗎

國民黨主席選舉主要候選人不約而同鎖定黃復興票源，因為父親郝柏村昔為參謀總長，郝龍斌昨天身邊自然少不了「星光點點」，由陸軍二級上將黃幸強親率其他退將站台力挺；而與郝龍斌對決態勢已愈發明顯的鄭麗文也不遑多讓，有空軍二級上將夏瀛洲、海軍陸戰隊二級上將季麟連等高階退將支持。

沒有高階將領支持，也得不到黃復興建制下奧援的張亞中，昨巧妙訴求「黃埔基層」支持，不無「小蝦米對抗大鯨魚」的影射巧思；至於羅智強則是找來「退伍軍人」韓國瑜等人高唱傳統藍營愛國歌曲，與競爭對手尬場，爭奪軍系選票。

國民黨這次具有投票權的黨員人員總計三十三萬一千餘人，據估計，黃復興背景的黨員數佔約四分之一，差不多有八萬多票，黃復興自然成為兵家必爭之地。

目前國民黨的軍系票源大致可區分成已轉型為各縣市黨部負責退伍軍人工作的第四組所轄系統，即昔日傳統黃復興各地黨支部；另外就是各軍事院校校友會系統。除了這兩大塊，就是其他一些小社團；至於眷村榮眷人員則與各軍事校友會系統大概一致。

據聞，藍營各地軍系組織被傳達的訊息就是要求「挺郝」，而有前任或現任中央黨部背景的人士在幫郝陣營，甚至還有所謂郝陣營當選後會留朱立倫系統人馬，「能留就盡量留」，但相關說法僅止於傳聞。

某位藍營人士證實，目前黃復興系統的傳聞就是被暗示支持郝龍斌，「很多基層組織聽歸聽，但都不動，甚至還有人要求轄下黨員要保持中立」；至於各軍事院校校友會那一塊，多數人支持鄭麗文。

對於郝龍斌陣營標榜有退役將官力挺，黨內人士指出，黃復興系統黨員對於退將號召力，早已大不如前，更何況如季麟連、夏瀛洲等不少退將都已被鄭麗文陣營給挖走。另外，退役將官在軍系票源中畢竟為少數，像過去高階學長一聲令下，下面校、尉級退役軍官、士官就聽命行事的傳統黃復興文化，在近年早已褪去，黃復興黨員的自主性已提高很多。

據選情人士分析，目前軍系支持郝龍斌的票源估不到三成比例，挺鄭麗文的票源約五成，支持羅智強約一成，張亞中大概只拿到黃復興選票的零頭。

