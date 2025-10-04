國民黨魁之爭 大搶軍系票》 郝龍斌允成立「黃復興國防安全智庫」

國民黨主席候選人郝龍斌（右一）昨獲前中廣董事長趙少康及多位退役將領力挺。（記者廖振輝攝）

為爭取軍系黨員支持，國民黨主席候選人郝龍斌昨日召開「軍系挺好的」記者會，包括黃幸強、費鴻波等約四十位退役將領到場相挺，郝也宣布未來要恢復黃復興的榮光，並結合退役將領的專業，成立「黃復興國防安全智庫」。

趙批吳、朱有私心 致大選失敗

不過，出席昨日同場活動的「戰鬥藍」召集人趙少康為了凸顯郝龍斌「無私」，意外把火燒向前國民黨主席吳敦義以及現任黨主席朱立倫，趙稱吳、朱兩人都有私心，才會導致國民黨過去在大選中失敗。

請繼續往下閱讀...

退役上將黃幸強昨在記者會中表示，現在國際情勢多變，兩岸關係不斷惡化，台灣島內因為政黨惡鬥，幾乎形成國家分裂，國民黨的下任黨主席人選至關重要，必須是頂天立地、力挽狂瀾、勇於犧牲的人，軍系黨員一致認同郝龍斌就是未來國民黨主席的最適當人選，將全力支持，相信未來郝必定帶領全黨開創新局，呼籲全黨同志擺脫一切顧慮與糾纏，本於良心票投郝龍斌。

郝表示，中華民國面臨非常危險的狀況，只有下架民進黨，「親美不跪美，和中不舔共」，中華民國才能生存下去，他強調自己是最適合的黨主席人選，有行政歷練、黨務經驗，而且有參選公職經驗，在黨內人和最好，這次黨主席選舉並非要選一個戰將，而是要能團結大家的總教練，希望大家支持他做好總教練的工作。

趙少康指出，過去國民黨都有機會贏回政權，二〇二二年縣市長選舉選得很好，怎麼二〇二四大選就選不贏？「就是因為黨主席有私心」，郝龍斌自我標榜的無私非常重要，「吳敦義有沒有私心，有，他想選總統；朱立倫有沒有私心，也有，他們都想選總統」，「當黨主席有私心的時候，整個判斷就不對了，每次都搞出兩組（參選）人，就是黨主席有私心！」

針對趙少康質疑朱立倫有私心，國民黨主席候選人鄭麗文昨日受訪表示，過去看到這麼多黨員恨鐵不成鋼，國民黨一手好牌打到爛，但這不是特定人士所造成，而是所有參選黨主席的人都要認清，不能再私心自用，否則會讓黨員傷心，過去種種就當成教訓與學習，未來不要在同一個坑裡摔跤。

趙少康則說，很多人要他參選黨主席，但郝龍斌比他更適合，郝當過台北市長，與地方關係很好，也獲地方派系的支持，其他黨主席候選人的開創性全都比不上郝龍斌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法