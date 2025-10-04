菲參謀總長：台海動盪將撤僑 美軍基地當中繼站

菲律賓參謀總長布勞納三日表示，萬一台海局勢陷入動盪，菲國的首要任務將是撤回在台約廿萬名僑民。（法新社）

菲律賓參謀總長布勞納三日表示，萬一台海局勢陷入動盪，菲國的首要任務將是撤回在台約廿萬名僑民，並計畫以呂宋島北部、依據「加強國防合作協議」（EDCA）開放予美軍使用的軍事基地作為中繼站。

布勞納是在與菲律賓外國記者協會（FOCAP）的座談中作出上述表示。他向中央社表示，這些基地將發揮人道救援功能，先將僑民分批接運至菲國北部暫時安置，再折返台灣接載其他民眾，確保撤離行動有序進行。

他指出，菲律賓地處台灣南方，地理位置最近，具備快速回應優勢，不僅能撤離本國僑民，也可協助他國撤僑。他強調，此為緊急計畫，菲軍必須為各種可能情境預作準備。針對是否可能接受中國協助撤僑，布勞納回應，基於保護生命原則，菲方將盡可能與各國合作。

面對區域緊張升溫，美菲軍事合作持續深化。目前美軍依據EDCA可在菲境內九個基地輪駐，其中三個位於呂宋島北部，緊鄰台灣。菲律賓總統小馬可仕早前曾公開表示，若台海爆發全面衝突，菲國「無法置身事外」，勢必將介入以撤回國民。

「若中國在黃岩島施工 菲方絕不坐視」

另一方面，布勞納針對中國近日宣布設立黃岩島國家級自然保護區表示，菲軍正密切監控中方動向，若中國在黃岩島進行填海造島或興建軍事設施，將重演美濟礁模式，菲方絕不會坐視不理。

他特別提及，一九九五年中方在美濟礁以「漁民避風設施」為由施工，後續卻擴建為具備跑道與飛彈部署的軍事人工島，此類「漸進式侵占」模式若在黃岩島重演，將對菲國安全構成直接威脅。菲海軍一月已明確表示，黃岩島建島為「紅線」，一旦跨越，將啟動緊急應變機制處理。

針對菲國九月下旬開始爆發大規模反貪腐示威，期間出現退役將領呼籲軍方政變，布勞納也明確表態。他強調，軍方堅定支持憲政體制，已拒絕所有干預訴求。他指出，中國過去多次釋放假訊息，此波謠言煽動很可能也是來自中國，試圖破壞菲國穩定。

