普發現金1萬 卓揆：先期作業已完成

普發現金一萬元發放時程受矚目，行政院長卓榮泰昨說明，相關先期作業及各項系統修改皆已進行完畢，韌性特別預算案通過的一個月內就會盡速發放。（記者塗建榮攝）

普發現金一萬元發放時程受矚目，行政院長卓榮泰昨說明，相關先期作業及各項系統修改皆已進行完畢，韌性特別預算案通過的一個月內就會盡速發放。關於五五〇〇億元特別預算額對GDP的挹注，主計長陳淑姿昨說，國發會評估約帶來〇．四一五％成長，主計總處則評估約〇．六五％。

盼立院速通過特別預算 政院就能發

立法院會昨邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。卓揆說明，普發現金先期作業及系統修改已同步進行完畢，部分民眾很強烈要求盡快發放，可能有些誤解，認為行政院可以發而不發。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，待立法院審議完特別預算案三讀通過後，行政院才能據此發放。全國二三五七萬民眾及取得永久居留資格的外籍人士，依照慣例都可領取；盼立委支持，早日通過特別預算案。

國民黨立委廖先翔質詢時關切，政府有無針對該預算對經濟成長率帶來的幫助進行評估？陳淑姿答詢指出，政府已有粗估，國發會評估約將帶來〇．四一五％的經濟成長率，而主計總處預估大約〇．六五％。

國民黨立委葉元之則關切，十一月底前能否發放現金？卓榮泰答覆，立院通過特別預算後，依法規定一個月內發放，可在十一月底前發放。另若遇有花蓮受災民眾證件「被水沖走」，財政部長莊翠雲說明，現金發放時間達六個月，應來得及補辦，特殊狀況可專案處理。

民進黨立委王定宇詢及，在野黨質疑防衛韌性預算應納入年度預算。國防部長顧立雄以彈藥庫與訓場為例，指過去每年僅能編列約一億多元用於彈藥庫維護，但新式武器大量進來後，必須快速擴增儲設設施；訓場亦因一年期義務役復徵與後備戰力需求，僅靠年度預算整修進度過慢，「用特別預算才能快速推進因應」。

海委會主委管碧玲指出，海巡正推動「海空一體」的下階段轉型，目前水面與水下無人載具部署仍為零，必須透過特別預算才能同時起步，並強化夜視功能與次世代雷達等情監偵能力，「來得太快，襲擾類型太多元，所以必須加速補強」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法