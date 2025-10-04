為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬文君嗆「嚴格把關」潛艦後續艦預算 顧立雄：原型艦通過海測才動支

    2025/10/04 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國防部長顧立雄昨強調，國造潛艦後續艦預算，須待原型艦海鯤號通過海測才會動支。圖為海鯤號今年七月三日第三次浮航海測。（台船提供）

    國防部長顧立雄昨強調，國造潛艦後續艦預算，須待原型艦海鯤號通過海測才會動支。圖為海鯤號今年七月三日第三次浮航海測。（台船提供）

    立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君近日說，國造潛艦安全性、可靠度及是否符合實戰需求仍存在疑慮，將對今年國防部編列的一一九億五千餘萬元後續艦預算「嚴格把關」，被解讀為會將預算「全砍」。國防部長顧立雄昨被問及此事重申，已一再強調須待原型艦通過海上測試，才會動支後續艦預算。

    馬文君十月一日當選本會期召委時表示，國造潛艦「海鯤號」雖已下水，但遲遲無法潛航測試，外界對安全性與可靠度充滿疑慮，國防部也承認十一月交艦有挑戰。換句話說，潛艦的安全性、可靠度、是否符合實戰需求，都還存在許多疑慮。

    馬文君指出，國防部今年編列一一九．五億元的後續艦預算，第一艘潛艦「海鯤號」還沒交艦、測試問題也尚未完全釐清，就急著追加後續艦，這樣的預算安排缺乏說服力。如果第一年都沒執行到位，第二年要執行什麼？答案很清楚。這不是「反對潛艦」，而是「審慎把關」。

    顧立雄對此重申，原型艦必須通過海上測試，才會動支相關預算。

