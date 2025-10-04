美駐中大使：川普遵循台灣關係法、六項保證

美國駐中國大使龐德偉日前受訪表示，美國總統川普已清楚重申，美方對台政策不會改變，將遵循「台灣關係法」、三公報以及雷根總統提出的「六項保證」。（法新社檔案照）

美國駐中國大使龐德偉近日接受美國財經頻道CNBC「Squawk Box」專訪時表示，美國總統川普已清楚重申，美方對台政策不會改變，將遵循「台灣關係法」、三公報以及雷根總統提出的「六項保證」。龐德偉強調，美方不希望台海出現脅迫局勢，而是期待透過和平方式解決分歧。

據報導，該節目主持人柯恩詢問美國是否仍維持戰略模糊時，龐德偉回應，川普已表態維持既有政策架構，這些框架過去在全球運作非常有效。他同時提到，美國希望中國能在國際事務中承擔更多責任，包括烏克蘭戰爭、中東局勢以及能源流向。龐德偉並透露，川普已要求中方停止購買俄羅斯石油，並呼籲中國不要繼續成為伊朗原油的最大買家，否則中東局勢將難以穩定。

談及中美互動，龐德偉認為川普展現出少有的領導風格，「他是我這輩子見過唯一能迎頭痛擊對手，但之後仍能坐下來稱兄道弟談判的總統」，並舉例川普在TikTok議題、波音採購等談判中都能達成目標。他也透露，自己上任後與中國國家主席習近平進行過長時間會晤，習展現活力並多次表達對川普的尊重。雙方談到關稅與經貿安排，習明確表達「非常希望再次與川普見面」。

外界關注川習是否將於亞太經合會（APEC）領袖會議碰面，龐德偉僅表示雙方仍就會晤的後勤安排細節持續溝通。他說，今年川普與習已經三度通話，過去也多次見面，雖然彼此明顯存在分歧，但都理解雙方職務特殊、想攜手合作成就大事的立場。

龐德偉是川普長期友人與支持者，四月底經聯邦參議院同意出任駐中大使，五月中赴北京履新。他重申，自己的職責在於降低美中敵意、爭取時間，讓兩國能共存，並為美國勞工、農人與整體利益服務。他強調，自己並未參與美中具體經貿談判，但會向北京高層傳達美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾的立場。

