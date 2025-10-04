APEC月底登場 林信義再任領袖代表

國安高層官員透露，我國今年APEC領袖代表，賴清德總統將再度指派由總統府資政林信義參加。（資料照）

針對數位轉型、區域經濟等議題 為台灣發聲

今年度APEC（亞太經合會）領袖峰會十月卅一日將在南韓古都慶州登場，美國川普總統等國元首預計出席。國安高層官員昨透露，我國今年領袖代表，賴清德總統將再度指派由總統府資政林信義參加，針對數位轉型與區域經濟等議題，為台灣發聲。

行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時證實，台灣的領袖代表人選應該是決定了，總統府正在作業。民進黨立委邱志偉則建議，由有威望的半導體權威人士出任，卓則說，相信府方會非常重視這樣的建議。

去年代表出席秘魯利馬峰會

林信義為現任總統府資政，資歷橫跨公私部門。出身企業經理人後，以企業管理專才進入政府任職，先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，熟嫻國家經貿政策制定與執行。

林信義多次參與APEC會議，熟悉APEC運作及議題，包括於二〇〇〇年汶萊及二〇〇一年上海兩度代表我國參加APEC部長級年會﹙AMM﹚；二〇〇五年獲時任陳水扁總統指派，擔任領袖代表，率團參加在韓國釜山舉行的經濟領袖會議；去年獲賴總統指派領袖代表，前往秘魯利馬參加經濟領袖峰會，圓滿達成任務；今年再度受賴總統之邀，代表台灣出席。

去年總統交付林信義三項任務，包括前國際傳達台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。涉外人士指出，今年將在這三項任務的基礎上，繼續借重林信義的專業能力及經驗，將台灣的聲音與觀點，精準傳達給其他會員體。

美、中等國領導人預計出席

由於亞太經合會年會包括美國、中國等領導人都預計出席，對於賴總統指派林信義代表，黨政人士也重申，這項派任凸顯總統的布局思維，以具體行動持續對中釋出善意、強調對等尊嚴，另一方面則是從台灣產業優勢進行外交與國安突圍，並為台灣擬定國安戰略。

