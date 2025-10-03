藍優先法案 納停砍公教年金、總統兩輪投票

國民黨昨天舉行立法實務研討會，討論本會期建議優先法案。左起為國民黨秘書長黃健庭、立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁。（記者王藝菘攝）

立法院國民黨團昨公佈本會期建議優先法案，包含「總統副總統選舉罷免法」，將總統選舉修正為二輪絕對多數制；以及「公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。民進黨立委呼籲停砍年金要深思，除非國民黨要永遠在野；並批評改大選遊戲規則，和中國國家主席習近平修改連任限制有什麼不同？

綠籲停砍年金要深思 勿走回頭路

國民黨團本會期將「財劃法」列為優先法案之一，修正重點包括明訂中央對地方一般型補助款與計畫型補助款的權責，化解中央與地方紛爭。針對地方一般性補助款，國民黨團也提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，將中央對直轄市及縣市政府補助辦法法制化，獲配之普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數，應不低於本條例通過施行前一年度之數額。

其他優先法案還有「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建特別條例草案」、「公民投票法」、「地方制度法」、「陸海空軍軍官士官服役條例草案」、「高級中等以下學校午餐及飲食教育條例」、「人工智慧基本法」、「青年基本法」、「新聞媒體與數位平台強制議價法」、「就業服務法」、「氣候變遷因應法」、「環境基本法」、「道路交通管理處罰條例」、「外送平台管理暨從業人員權益保障法」、「水土保持法」、「山坡地保育條例」、「住宅法」、「詐欺犯罪危害防制條例」。

針對國民黨團執意納入停砍公教年金並隨現職人員調整待遇，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委、立委莊瑞雄呼籲國民黨慎思，這對勞工及現任公教人員情何以堪？前總統蔡英文做出改革，就是怕年金破產，形成世代不正義，前面的人領光了，後面的人一直投錢最後卻領不到，這是莫名其妙、再走回頭路，尤其是退休人員隨現任薪俸連動。莊呼籲國民黨慎思，除非永遠都要在野，否則國家百年大計，各政黨都有責任。

對於國民黨團也將「總統選舉修正為二輪絕對多數制」納為優先法案，民進黨團副書記長林月琴則認為，藍營此舉只是為了自己，從來沒有一個政黨因為上次大選輸了，就要改下次大選的遊戲規則，「這樣跟習近平、普廷改任期連任限制有什麼不同？」

