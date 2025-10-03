謝日升軍服出席華沙安全論壇 學者：凸顯美歐肯定台灣

外交部長林佳龍近日訪問波蘭，並應邀在華沙安全論壇上致詞。在即將結束訪波行程前，林佳龍宴請波蘭20名國會友台小組成員。（外交部提供）

國防部情次室次長謝日升中將受邀出席「華沙安全論壇」，首次以軍服與會，成為全場焦點。學者解讀，軍服代表國家主權，顯示台灣不僅外交有所突破，也在歐洲安全對話中展現軍方現役角色，象徵意義重大。

林佳龍同場亮相 展現台灣全方位參與

國防部回應，此行應邀與各國軍事安全領域專家學者交流，盼針對當前全球安全挑戰、區域穩定等關鍵議題分享經驗，以增進國際社會對台海安全情勢的了解與支持。

資深政府官員透露，波蘭主辦單位顯然有刻意拉抬台灣地位及台灣將領重要性的意味。中國方面反應極為強烈，不斷致電主辦國政府單位施壓及抗議，但未被接受。北約國家無論是在組織性或個別國家與台灣的合作，料將持續開展，不排除有具體的軍事合作及軍事採購案出現。

華沙安全論壇主辦單位具半官方色彩，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪強調，軍服就是主權的具體展現，這次謝日升穿軍服，凸顯美歐對台灣的肯定，也彰顯台灣在民主防線的戰略位置。

國防院國家安全所研究員沈明室分析，波蘭、捷克等中東歐國家深知共產政權的侵略本質，與台灣在安全合作上更容易產生共鳴，且台波雙方已簽署無人機產業合作備忘錄，未來各項軍事科技交流有望進一步深化。

除謝日升外，外交部長林佳龍也獲邀在論壇中致辭，並於本週三回程前宴請波蘭廿名國會議員。沈明室說，外交部長與現役將領同場，展現台灣在安全論壇的全方位參與。

台灣安保協會副秘書長何澄輝則觀察，近期中俄合作所帶來的安全疑慮，迫使波蘭封鎖與白俄羅斯的邊境，導致中歐鐵路一度中斷，中國外交部長王毅更緊急飛往波蘭協調，顯示歐洲安全政策與中國矛盾加劇。「歐洲已意識到，不處理中國因素，無法真正解決俄烏戰爭的安全問題，這也是華沙論壇讓台灣軍方現役將領登場的重要背景」。

王毅同次出訪也曾拜訪奧地利。不過，奧地利國會跨黨派國會訪問團本月一日抵台，率隊的奧地利友台協會主席艾蒙與外交部交流時強調，台灣與奧地利同處民主對抗威權的前線，相互扶持格外重要。

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將著軍服出席華沙安全論壇。學者解讀，軍服代表國家主權，顯示台灣不僅外交有所突破，也在歐洲安全對話中展現軍方現役角色，象徵意義重大。（圖取自華沙安全論壇官方頻道）

