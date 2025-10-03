為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    回應習近平十一談話》邱垂正籲北京：放棄僵化思維 對等溝通

    2025/10/03 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中共十一國慶，中國國家主席習近平宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會主委邱垂正（右）昨接受廣播訪問時表示，，中共國家領導人的談話「軟硬都有」，涉台部分只有44字，可以說是這5年來最少的。（翻攝直播）

    中國國家主席習近平在中共建政七十六週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會主委邱垂正昨表示，政府的兩岸政策一貫而堅定，致力於維護台海現狀，捍衛國家主權和自由民主的生活方式，呼籲中國放棄僵化思維、負面作為，以對等、尊嚴原則和台灣溝通對話，才是目前重中之重。

    涉台部分僅44字 5年來最少

    習談話與陸委會原本預估有無不同？邱垂正昨接受廣播訪問時表示，涉台部分只有四十四字，可以說是這五年來最少的。二〇二四年是一九七字，以往都有將近一〇〇個字，但這裡面仍有中共堅持的原則，只是字數有變少，這部分有中方的謀略，可能不是中方要優先積極處理的，習的談話突出「十五五」規劃是中共施政的優先重點。

    邱強調，中共對台政策是「反獨、反介入，促統、促融合」兩手策略，這些都會持續，呼籲中國要面對現實，透過對等、尊嚴原則，跟台灣進行健康有序的交流對話，才是兩岸關係獲得良性互動的路徑，希望對岸相向而行。

    關於中共一直講反對台獨，中華民國算不算台獨？邱回應，根據懲獨廿二條內容，只要不是支持一國兩制的對台政策方針，包括支持中華民國也是另外一種台獨，除非是中共提出的一國兩制台灣方案的選項，不然都可能會被視為台獨，中共都可以擴張解釋，用法律來制裁你。

    另外，兩岸觀光旅遊何時恢復正常？邱透露，今年以來，向陸委會、海基會報案失蹤行方不明，被拘留、被盤查，或被中國法律限制人身自由的，已經高達一三三件，去年僅五十五件，今年是去年兩倍之多，希望兩岸能夠就旅遊安全有些溝通。

