駁中國「2758號決議立場文件」三謊言》陸委會：中華民國迄今114年 從未被推翻

中國發表「聯大第2758號決議立場文件」，聲稱中華人民共和國政府完全享有和行使對台主權，陸委會昨日嚴正駁斥此顛倒是非、扭曲事實，企圖誤導國際視聽的謬論。（資料照）

中國發表「聯大第二七五八號決議立場文件」，宣稱中華人民共和國政府完全享有和行使對台主權。陸委會昨嚴正駁斥是顛倒是非、扭曲事實，企圖誤導國際視聽的謬論，並要求北京當局正視兩岸互不隸屬，中華民國迄今一一四年屹立不搖、始終存在的客觀事實，為兩岸關係謀求良性互動之道。

批中國扭曲事實 誤導國際視聽

陸委會痛批中共立場文件三項不實謊言，嚴正聲明如下：一、中共謊稱一九四九年中國人民推翻中華民國政府，屬於一國內部新政權取代舊政權，但事實是中華民國建國迄今已一一四年，國祚無一日中斷。一九四九年，中共透過戰爭手段竊據中國大陸，中華民國政府退守台灣，國軍於當年十月廿五日「古寧頭戰役」，成功抵抗、消滅來犯的共軍，守住了中華民國的主權。

二、中共謊稱中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使包括對台灣的主權，但中華民國具有「領土、人民、政府、主權」，為主權獨立國家，無可置疑。聯大第二七五八號決議全文未提及「中華民國」或「台灣」，更未就此認定台灣主權歸屬。中華民國從未被中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共無權在國際社會代表台灣二千三百萬人民。

三、中共刻意孤立我國際參與，違反聯合國憲章原則。中華民國在聯合國的常任理事國的地位與席次，遭到中共鼓動部分國家，於一九七一年透過違反公義的決議予以剝奪；其後藉口在國際上打壓台灣。「具有聯合國的席次」並非主權國家的要件，國際社會非屬聯合國會員國的主權國家所在多有，我國主權地位並不因喪失聯合國代表權而有任何改變。

陸委會提及，中華民國在台灣完成民主憲政改革，歷經八次總統直選、三次政黨輪替，中華民國已成為舉世矚目的發達經濟體與成熟民主國家，台灣的未來應由台灣全體人民共同決定。

