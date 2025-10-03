自由日日shoot》日智庫揭露共軍擴建「博愛特區」 立委批：窮兵黷武 威嚇台灣

印太戰略智庫執行長矢板明夫示警，中國內蒙古朱日和訓練基地仿建的「博愛特區」越來越精細，更多出了司法院等設施。（圖取自矢板明夫臉書）

日媒「產經新聞」引述日本智庫「國家基本問題研究所」公布最新的衛星圖像分析顯示，中國在內蒙古朱日和訓練基地仿建台灣博愛特區總統府等設施外，近期更增設模擬司法院、國防部後備指揮部等建築，並疑似建有地下通道。學者分析，共軍可能從傳統「斬首」行動，擴大到演練城鎮戰與縱深作戰，威嚇效果大於實質軍事意涵；立委也示警，中國窮兵黷武、無視和平，國人應高度警覺。

沈明室：共軍演練旅級縱深作戰

國防院國家安全研究所研究員沈明室指出，朱日和是共軍全軍性訓練基地，性質類似美軍國家訓練中心。過去模擬範圍主要在總統府周邊，如今擴大意味能進行旅級以上規模的演練，城市戰與縱深作戰的可能性更高。

他提醒，日媒雖解讀為斬首攻擊，但真要斬首，遠程精準飛彈才是最可能的方式。共軍大幅擴建朱日和，反而顯示可能正轉向設想城市戰情境，而我國漢光演習也已經進一步開始驗證縱深作戰。

沈明室指出，中共一貫擅長透過公開訊息意圖威懾，中共過往演習也曾出現總統府、北一女校舍的圖像，顯示軍事訓練核心長期鎖定台灣，從渡輪運輸到登陸橋船皆有所演練。此次訊息曝光，更加驗證其主要軍事目標就是犯台。

何澄輝：我須檢視首都防衛戰力

台灣安保協會副秘書長何澄輝認為，中共此次擴建並不僅限於模擬傳統「斬首行動」，更是對城鎮作戰進一步驗證。對台灣而言，這正好提供反向驗證機會，能檢視首都防衛、基礎設施保護與都市戰應變是否完善，尤其是無人機軟、硬殺反制。

王定宇：國人須正視威脅 勿麻痺

立法院國防委員會民進黨籍召委王定宇提醒，朱日和模擬台灣設施並非新鮮事，此次新增地下連通設施，更可能模擬鑽地彈摧毀台灣指揮神經中樞。他痛批，中國長年投入鉅資打造演訓科目，目的就是侵略與攻擊，國人必須正視威脅，不可麻痺。

王定宇說，中國對台威脅不因政黨輪替而改變，其演訓對象除台灣外，還有日本、菲律賓、美國在亞洲的駐軍；中國新疆基地更曾出現仿美國福特級航艦的模型，供空軍轟炸演練。

王定宇強調，真正的安全必須依靠更強大的防衛、更緊密的民主盟友合作，以及堅定的社會團結，才能抵抗中共的窮兵黷武，守護台灣安全。

