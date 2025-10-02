習近平稱反台獨和外部勢力 陸委會：毫無新意

中共總書記習近平在中共建政七十六週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。（圖擷取自央視）

昨天是中共十一國慶，中國國家主席習近平在中共建政七十六週年招待會宣稱，要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。陸委會則批評，中共重申對台政策舊調，並無新意。

中國官媒「新華社」報導，習近平表示，中共十月將召開廿屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議。要緊緊圍繞「新時代新征程」中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

習近平宣稱，新征程上，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好「融入國家發展大局」，更好發展經濟、改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

陸委會表示，中共重申對台政策舊調，並無新意。政府兩岸政策立場一貫，致力維持台海現狀，堅定捍衛國家主權與民主自由。

中共建政76年 多名台灣藝人發文祝賀

另外，中共官媒「人民日報」、「央視」昨發文祝賀「祖國」生日快樂，並要民眾一起轉發。包括陳志朋、歐陽娣娣、伊能靜、吳慷仁、陳立農、楊宗緯、田麗、吳奇隆、焦恩俊等多名台灣藝人也轉發祝賀，寫下「惟願山河錦繡、國泰民安」、「祝福偉大祖國繁榮昌盛，國富民強」。

陸委會對此表示，將持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形，也再次提醒藝人應珍惜台灣得來不易的民主自由生活方式，共同維護中華民國的繁榮與存在。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨日受訪批評，台灣藝人轉發中共官媒「祝賀祖國」的文案，看似溫情脈脈，實則是明確的政治表態；為了經濟利益選擇跟進，等於以個人聲量替專制政權背書。這不是單純的祝福，而是配合統戰的投名狀。

