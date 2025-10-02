國民黨中常委批立院訪日 藍委：勿將對外交流簡化為親誰、仇誰

國民黨中常委何鷹鹭昨在中常會後主動對媒體表示，當年是國、共兩黨合作抗日，某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊？」（記者張嘉明攝）

國民黨中常委何鷹鹭不滿立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜先後率團訪日；國民黨團首席副書記長林沛祥說，如果一味去講過去的歷史該怎麼樣，這筆帳怎麼樣也算不完，不如想辦法把中華民國台灣的角色做得更好，現在台灣夾在中美之間，雖然是中立的角色，也要有自己的國際空間，日本一．二億、韓國五千萬人口，都需要接觸。

林沛祥：別一天到晚翻舊帳 林倩綺：尊重個人言論

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，他認同何鷹鹭「兩岸一定要架起和平的橋樑，和平共處」這句話，台海和平就代表世界和平的一環，兩岸要敦親睦鄰，歷史不能忘記，但不要一天到晚翻舊帳，出訪是交流的一環，沒必要特意貶低。

國民黨立委林倩綺也說，與日本的交流並非對歷史的遺忘，而是為和平尋找持續對話的出口，正因我們記得歷史的教訓，才更應以和平、務實的態度推動區域穩定。國民黨作為肩負歷史、負責任的政黨，更應該展現包容與開放，不應將對外交流簡化為「親誰、仇誰」的冷戰式思維。

林倩綺表示，無論是與中國大陸、日本或其他國家的交流，都是基於中華民國整體利益與區域和平。上個會期起，國民黨團便已率團前往中國大陸，展開和平破冰之旅；這次赴日，同樣是基於理解、溝通、拓展國會交流的務實目的。交流本身就是最好的和平解方。

林倩綺指出，即便在蔣中正前總統主政時期，中華民國與日本仍長時間有密切的軍事情報合作、外交活動、經濟互動與學術交流。這段歷史證明，即使歷經戰爭創傷，也能在理性基礎上，轉化為和平夥伴，為民主自由等共同價值努力。

林倩綺說，尊重中常委的個人言論，但希望彼此都能回到國民黨的核心價值：守護中華民國、捍衛民主自由憲政，這樣的立場才能真正讓中華民國在國際上站得穩、走得遠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法