    稱當年國共合作抗日 國民黨中配中常委何鷹鹭嗆立委團訪日：到底什麼意思

    2025/10/02 05:30 記者施曉光／台北報導
    國民黨中常委何鷹鹭昨在中常會後主動對媒體表示，當年是國、共兩黨合作抗日，某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊？」（記者張嘉明攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁、立法院長韓國瑜近期先後率領龐大訪問團赴日本訪問，國民黨中常委何鷹鹭昨日在中常會後主動對媒體表示，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊？」

    批郝「和中不舔共」 「舔字很低級」

    何鷹鹭還砲轟參選國民黨主席的郝龍斌。她說，這次國民黨主席候選人辯論會上有人主張「和中不舔共」，這個「舔」字說出來她覺得「很低級、很沒有水準與素質」。

    具有陸配身分、上個月並收到邀請參觀中國九三閱兵活動的何鷹鹭表示，她的宗旨是「親中、友中、和中」，國民黨與台灣人都是從中國大陸過來，大家可以看一看自己出生地、祖籍地是哪裡，「那些親日、親美的，都是日本後裔」，明明當年就是日本侵略中國，國、共兩黨合作抗日，但某些人卻帶團跑去日本，「到底什麼意思啊？可不可以跟人民解釋、解釋？」

    稱親日、親美 「都是日本後裔」

    何鷹鹭還強調，國民黨是從中國大陸過來的，是蔣介石帶過來的，當年抗戰是由國、共兩黨承擔，祖先們付出慘痛的代價才有今天，我們卻不珍惜，還一味去巴結美國與日本，「請問美國給台灣帶來什麼？」台灣向美國採購的武器，「能不能拿出亮一亮，拿出來秀一秀？都是爛東西，而且有時候付了款，東西還沒拿來。」

    何鷹鹭還砲轟參選國民黨主席的郝龍斌，說有人主張「和中不舔共」，這個「舔」字說出來她覺得「很低級、很沒有水準與素質」，她強調兩岸一定要架起和平的橋樑，和平共處，經常來往。何強調，她對統一的認知，絕非要讓台灣人民受到限制，她的任務就是讓兩岸達成共識，經濟、貿易經常來往，這在無形之中就叫「統一」。

    郝龍斌陣營昨天未就何鷹鹭的相關說法做出回應。

