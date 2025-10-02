赴華沙與美歐安全專家對談 空軍中將謝日升：歐洲助台等於自助

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將（中）上月卅日應邀出席華沙安全論壇，與前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退役上將布里德羅佛（右）、美國海軍退役少將蒙哥馬利（左）及歐洲安全專家對談。（圖擷取自華沙安全論壇官方頻道）

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升中將週二應邀出席波蘭「華沙安全論壇」，與美國退將及歐洲安全專家對談。他強調，中國與俄羅斯正以「共同對抗國際秩序」為目標走向結合。兩國在戰略立場、軍事演訓、經貿合作乃至國際組織的協同行動，都已對全球安全構成挑戰。他提醒歐洲社會，協助台灣抵抗威脅，就是守護自身安全，「幫助我們，也是幫助你們自己」。

批中俄聯手挑戰國際秩序 西方國家要團結

謝日升指出，中俄結合有四大面向：首先是戰略立場一致，二國在聯合國安理會屢次聯手阻撓決議，讓侵略者得以逍遙法外；其次是軍事協作，在日本海、南海甚至北極舉行聯合軍演，刻意傳達挑戰西方軍力的訊號；第三是經濟支援，中國對俄貿易激增，能源與關鍵技術的輸送，削弱西方制裁效果，使俄國得以延長戰爭；最後是升高風險，若中國進犯台灣，同時俄國加大對烏攻勢，將製造史無前例的「雙線危機」，使外交與軍事資源全面吃緊。

他警告，中俄不只是權宜合作，而是逐步形成靠攏軍事、經濟與政治力量的「軸心」，持續削弱全球和平的根基。他強調，歐洲正在面對烏克蘭戰火的威脅，伸手協助台灣，才能避免印太爆發另一場衝突。謝日升直言，台灣長年面對中國的灰色地帶操作，從法律戰、假訊息、無人機消耗戰到基礎設施癱瘓，經驗可與歐洲分享，也提醒各國須警惕被分化，「唯有團結，才能避免落入對手陷阱」。

美退將指現已戰時 若視為競爭就輸了

論壇中，前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛（Philip Breedlove）也呼籲，歐洲必須認清戰爭現況，不能再以「和平時期」思維應對。他批評北約仍將防空任務定位為「空防警戒」而非「戰時防衛」，導致規則受限，飛行員在面對敵對行動時無法果斷應對。他強調，「敵人已在戰爭，我們若只視為競爭，就已經在輸」。

布里德羅佛指出，亞太國家比歐洲更清楚「敵人是誰」，並投資保持部隊高戰備。當年在美軍盧克基地，他見證台灣與新加坡飛行員的飛行時數甚至超過美軍，「若今晚就要作戰，能贏的是備戰充足的一方」。他強調，歐洲必須把「前置部署物資、下放決策權」落實到位，否則僅靠人員駐防，缺乏彈藥與支援火力，將重蹈烏克蘭戰事覆轍。

