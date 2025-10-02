黃國昌稱吹哨者協會靠抖內 避談「調查員」薪資

民眾黨主席黃國昌昨稱吹哨者協會經費獲得民眾捐款支持，但他未解釋是否支付協會成員薪資。（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌涉指揮「狗仔集團」跟拍政敵醜聞延燒。面對民進黨立委質疑背後金流從而來，黃國昌昨宣稱，公益揭弊吹哨者保護協會得到很多民眾的支持，其捐款清清楚楚、乾乾淨淨，他的Youtube抖內也都捐給協會，自己從來都不是為了盈利，是貼錢在做的；但針對是否支付協會成員薪資，黃避而不答。

黃國昌遭爆二〇二二年指揮「狗仔集團」長期跟監政治人物，旗下除已離職的中央社司法記者謝幸恩，還有不少攝影記者等。黃國昌先聲稱，吹哨者協會底下的是「調查員」，被問到是否支付其薪資時，他反嗆記者：「你是希望他們被黑道斷手斷腳嗎？我絕對不會做這種事，因為缺德！」

中央社昨發聲明宣告，已到台北地檢署對謝幸恩提起背信等罪之刑事告訴，黃國昌質疑，中央社告自己旗下的記者，就因為她在外面兼差？國家機器又動起來了，民進黨有事衝著他來，去追殺這些無辜的小記者做什麼？

此外，網媒「菱傳媒」因捲入黃國昌「狗仔集團」爭議，前天宣布停刊，社長陳申青自爆，台中顏家一〇五號碼頭案獨家報導來自黃國昌；黃則坦承，該案從頭到尾都是吹哨者協會調查完成的，並與菱傳媒合作，大讚這就是他喜歡的報導，強調這不影響他與國民黨立委顏寬恒的關係。

對於協會所查弊案為何要與媒體合作？不自行揭露，與合作媒體是否有金流關係？黃國昌說，他提供人家東西，從來沒收受任何對價，吹哨者協會做的東西都是得罪人的，有人敢登他都很感激，並反問：「還是協會挖的弊案越少人報導越好，我不准跟媒體合作，寫的東西只准在YouTube、臉書發表，其他通通不要，這不是很可笑嗎？」

