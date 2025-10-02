林楚茵︰黨狗媒一體 「昌式狗仔」踩法律紅線

民眾黨主席黃國昌（記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，二〇二二年以來指揮「狗仔集團」跟監、偷拍政敵，其資金來源也被質疑是否由境外流入。民進黨立委林楚茵昨批評，黃號稱清流，實際卻搞「黨狗媒一體」，知法玩法的「昌式狗仔」試圖鑽法律漏洞，但其所為恐涉刑法、個資法、社維法，甚至踩到國安法紅線。

立委吳思瑤表示，這是一個分工綿密、部署浩繁的偷拍集團，共犯橫跨各領域及跨黨派立委，唯有司法調查權可以讓真相水落石出，讓黃國昌或謝幸恩等涉案者無法指鹿為馬、轉移焦點。

吳說，中央社拿的是國家的預算，理應栽培出最具媒體意識、公正報導的專業媒體人，沒想到卻淪為打擊政敵的偷拍集團共犯，她支持中央社提告。

林楚茵質疑，自掏腰包指揮「狗仔集團」恐觸「刑法」、「個資法」、「社維法」，若資金真來自中資、港資或僑外資，加上若跟監國安人員，更可能踩進「國安法」、「國家情報工作法」紅線。

林楚茵說，最諷刺的是，黃國昌最愛喊「黨政軍退出媒體」，結果法律只管電視廣播，網路媒體完全空白，才讓他能大剌剌成立「昌式狗仔」，知法玩法；還沒當公職，就拿不明資金瘋狂跟監。喬治．歐威爾寫的小說「一九八四」是「老大哥在看著你」，二〇二五年卻成了「黃國昌在看著你」，「這種人還敢自詡正義？根本不配再當政治人物！」

