黃國昌狗仔集團風波 中央社告謝幸恩背信

青年監督聯盟執行長許譽騰（左）與律師陳又新昨告發凱思國際公司負責人李麗娟涉犯國安法，另也告發記者謝幸恩涉犯妨害秘密等罪。（記者吳昇儒攝）

民眾黨主席黃國昌被控指揮「狗仔集團」跟拍疑雲持續延燒，中央社記者謝幸恩也涉入其中，日前提出離職。中央社昨發出聲明，表示已對謝提出背信告訴；青年監督聯盟執行長許譽騰等人昨也前往台北地檢署，告發支付狗仔薪水的凱思國際公司負責人李麗娟涉犯國安法，另告發謝幸恩涉犯妨害秘密等罪。

侵害社譽 也將提民事訴訟

中央社於聲明中指出，前員工謝幸恩於九月廿九日請辭，惟後續媒體進一步揭發她恐涉及「政治狗仔」及化名「蕭依依」採訪發稿，可能已違反新聞倫理規範及社規，嚴重傷害社譽，因此已向台北地檢署對謝提起「背信」等罪的刑事告訴，後續將針對侵害社譽一事，提起相關民事訴訟。聲明也指出，謝於任職期間是否違反相關規定，已交由調查委員會處理。北檢則表示，已收到告訴狀，將依程序分案辦理。

請繼續往下閱讀...

此外，青年監督聯盟執行長許譽騰也偕同律師陳又新對凱思國際及謝幸恩告發涉犯國安法等三罪。許譽騰稱，謝女具有中央社記者身分，卻淪為特定人的打手，希望謝女出來說清楚，透過檢調釐清有沒有做這樣的事。

律師陳又新指出，凱思國際可能是支付「狗仔集團」薪水的公司，但拍攝張景森、潘孟安、梁文傑等人的時間長達數年，長期下來花費可能高達三、四千萬元，資金來源為何？凱思國際公司可能在幫中國或我國境外敵對勢力發展組織，故告發該公司負責人李麗娟涉犯國安法。

陳又新說，謝幸恩無故竊錄他人非公開活動，就是政治偵防跟監，因此告發她涉犯妨害秘密、個人資料保護法等罪。但為何未告發黃國昌？陳表示，目前不確定黃在案件裡的角色，檢調偵查後，若認定黃有違法的話就會做處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法