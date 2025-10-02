為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳思瑤 接民進黨政策會執行長

    2025/10/02 05:30 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德昨宣布，由立委吳思瑤接任政策會執行長。（記者王藝菘攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨宣布，由立委吳思瑤接任政策會執行長。（記者王藝菘攝）

    民進黨陸續布局新人事，兼任民進黨主席的總統賴清德昨宣布，由立委吳思瑤（見圖，記者王藝菘攝）接任政策會執行長。賴表示，吳一直是行政、立法部門的溝通橋梁，期許她能襄助秘書長徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

    賴︰盼協助溝通 快速反映人民所需

    八二三大罷免投票後，包括吳思瑤等黨立院團幹部表態不續任。王義川亦向賴清德請辭政策會執行長一職，強調面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。

    賴清德昨在中常會表示，新任執行長特別邀請吳思瑤接任，同時感謝王義川為黨部所做的努力與付出。

    賴清德說，吳思瑤除了深知地方民意需求，也非常了解國會議事運作，一直是行政、立法部門的溝通橋樑；期許吳能襄助徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

    吳思瑤受訪說明，雖然職務有調整，但業務與關心政策都是利用過去國會經驗，持續幫助黨產出的政策更貼近人民需求。

    展望立法院新會期，吳思瑤指出，行政部門會端出優先法案，政策會則要協助行政和立法在優先法案的政策闡述與品質提升，政策會執行長的工作就是產出政策、溝通政策，協助行政立法部門推動優先法案，一起向民眾報告明年度中央政府總預算的政策面向及亮點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播