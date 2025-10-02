吳思瑤 接民進黨政策會執行長

兼任民進黨主席的總統賴清德昨宣布，由立委吳思瑤接任政策會執行長。（記者王藝菘攝）

民進黨陸續布局新人事，兼任民進黨主席的總統賴清德昨宣布，由立委吳思瑤（見圖，記者王藝菘攝）接任政策會執行長。賴表示，吳一直是行政、立法部門的溝通橋梁，期許她能襄助秘書長徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

賴︰盼協助溝通 快速反映人民所需

八二三大罷免投票後，包括吳思瑤等黨立院團幹部表態不續任。王義川亦向賴清德請辭政策會執行長一職，強調面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。

賴清德昨在中常會表示，新任執行長特別邀請吳思瑤接任，同時感謝王義川為黨部所做的努力與付出。

賴清德說，吳思瑤除了深知地方民意需求，也非常了解國會議事運作，一直是行政、立法部門的溝通橋樑；期許吳能襄助徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

吳思瑤受訪說明，雖然職務有調整，但業務與關心政策都是利用過去國會經驗，持續幫助黨產出的政策更貼近人民需求。

展望立法院新會期，吳思瑤指出，行政部門會端出優先法案，政策會則要協助行政和立法在優先法案的政策闡述與品質提升，政策會執行長的工作就是產出政策、溝通政策，協助行政立法部門推動優先法案，一起向民眾報告明年度中央政府總預算的政策面向及亮點。

