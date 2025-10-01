海鯤號11月交艦期程 顧立雄：具挑戰性

國防部長顧立雄昨日受訪坦言，國造潛艦原型艦潛航測試前置整備進度落後，要在十一月前完成交艦確實蠻有挑戰性的。（記者方瑋立攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」近期展開海測，不過已落後原訂期程，加上國安會諮委黃曙光近日請辭，外界擔憂造艦進度。國防部長顧立雄昨受訪坦言，一切將依照合約執行監管，對於原型艦完成建造有信心，不過潛航測試前置整備進度確實有落後，要在十一月前完成交艦頗具挑戰性。

昨天原是傳聞海鯤號再次海測的日子，但台船碼頭昨天除了海軍左營艦出海外，未見海鯤號身影，而近日國造潛艦計畫推手黃曙光請辭獲准，更掀起國造潛艦前景議論。

黃曙光胞妹民眾黨立委黃珊珊昨表示，哥哥是因家庭事務辭職，無其他考量。前海軍顧問郭璽昨至台北大直海軍司令部「踢館」，聲稱國造潛艦案已「壽終正寢」，並指控罪魁禍首是海軍司令唐華。顧立雄昨在立法院備詢前受訪，感謝黃曙光長期對潛艦國造所付出的心血和努力，並表示對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心。

不過，顧立雄坦言，就潛航所需要的前置整備與測試，進度確實有些落後，要在十一月前完成交艦，「確實蠻有挑戰性的」。是否將對台船祭出罰款？顧強調，一切按照合約來執行，現在最主要的工作是加速完成潛航所需要的整備跟測試，確保安全無虞，才會進下一階段。

另外，由於潛艦國造後續艦籌建七艘合計二八四〇億元預算中，今年度十八億元預算已被立法院凍結，解凍條件之一是完成相關海測，確保安全無虞。而明年度海軍編列一一九億五千萬元前景堪憂。顧立雄重申，相關後續艦的預算運用，在完成測試之前不會動支。

