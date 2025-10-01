高虹安涉貪案 高院12月16日宣判 檢建請從重量刑

高等法院昨審理高虹安涉詐領助理費案，傳喚高虹安出庭。（記者陳逸寬攝）

停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費，一審被判刑七年四月。高等法院昨召開言詞辯論庭，高哽咽否認貪污，請求判她無罪，「只因當立委竟變成貪污犯」；高檢署建請對高從重量刑，高的前行政主任「小兔」黃惠玟也當庭指責高「欠我們四位助理一個真心的道歉」，全案定十二月十六日宣判。

高虹安哽咽否認貪污

北檢指控高虹安詐領助理費，不法所得四十六萬多元，一審認定高涉貪十一萬多元，依利用職務詐取財物、使公務員登戴不實等罪判七年四月，黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷均認罪，僅前公關主任「水母」王郁文不認罪，除陳昱愷無罪外，另三人被判一或兩年徒刑、緩刑三至五年。全案上訴高院。

高等法院昨召開辯論庭，高虹安稱，未以人頭詐領助理費，她的助理都是拚命三郎，確實有加班，並非人頭助理，申請加班費應該是行之有年的作法，在限額內申領助理費用、並與助理合意成立辦公室零用金，「零用金不是小金庫」、「未中飽私囊」，而且她支出的費用早已超過被認定的貪污費用，主張她和四位助理都應判無罪。

高虹安替自己抱不平表示，被控詐領助理費讓她遭到停職，還被提案罷免，原本她是父母很驕傲的女兒，卻因從政變成貪污犯，說著數度哽咽。高虹安的律師主張高應無罪，如果高院認為她觸犯「使公務員登載不實罪」，主張判可易科罰金之刑。

黃惠玟、陳奐宇均請求緩刑，黃惠玟稱，一開始即向高虹安報帳，一筆一筆都記下來，高知道報帳內容，此案帶給她的壓力很大，甚至有人威脅她，她對高釋出善意並不買帳，話鋒一轉批評高，將責任到她和陳奐宇身上，「高欠我們四名助理一個真心的道歉」。王郁文稱無主觀犯意，主張無罪、陳昱愷仍請求判無罪。

高檢署主張，高虹安涉詐領助理薪資、加班費，且挪作辦公室零用金有私用情形，例如做為洗頭等費用，具不法意圖，建請從重量刑。

