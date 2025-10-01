助理費涉貪問題》議長聯誼會找國民黨團修法解套 民進黨團：不能把公家錢放到私人口袋

新北市議長蔣根煌（右五）等全國地方議會正副議長聯誼會成員，昨拜會立法院國民黨團總召傅崐萁（左五）等人，就地方民代助理費修法事宜交換意見。（記者羅沛德攝）

傅崐萁：務實看待歷史共業

鑑於民意代表使用助理費時常涉及「貪污治罪條例」一事，全國地方議會正副議長聯誼會昨拜會立法院國民黨團，就相關修法交換意見。國民黨團總召傅崐萁表示，既然法律的執行上有不合理，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，制度可以做通盤檢討，但民代「不能把公家的錢放到私人口袋。」

全國地方議會正副議長聯誼會昨拜會國民黨團，新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議長張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市副議長李曉鐘等人齊聚立院。蔣根煌指出，半年前就有找立法院長韓國瑜陳情，這次再來找朝野黨團陳情。

請繼續往下閱讀...

許修睿：服務經費捉襟見肘

許修睿直言，朝野都有民代涉及助理費的問題，並適用貪污治罪條例偵辦，除刑責外，也背負社會不良觀感，但代議士經選出後，要服務選民都非常辛苦，經費也是捉襟見肘，有很多額外的開支，例如要自己租服務處、繳水電費等，希望中央或地方補助的助理費應列為實質補貼，只要用在公務上，都不屬於貪污，因為並沒有進到個人口袋，都是花在公務開銷，用貪污治罪條例來辦代議士，非常不公不義。

傅崐萁表示，不管中央、地方層級的民代，都有很多被起訴的個案，一個案子叫做個案，每一個縣市都有就成為通案，通案的問題就必須檢討法律是否有疏漏，是否賦予司法過大的裁量權；過去特別費的爭議已經修正，但助理費遲遲無法務實討論真正的問題。

鍾佳濱：制度可做通盤檢討

鍾佳濱認為，包括政治文化、問政所進行的方式，還有整個法律制度，都可以做通盤的檢討，他希望代議士認真為民喉舌，政府預算給予必要的支出，但也要接受公開、透明的監督，不能把公家的錢放到私人的口袋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法