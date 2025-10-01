為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    助理費涉貪問題》議長聯誼會找國民黨團修法解套 民進黨團：不能把公家錢放到私人口袋

    2025/10/01 05:30 記者林欣漢、謝君臨／台北報導
    新北市議長蔣根煌（右五）等全國地方議會正副議長聯誼會成員，昨拜會立法院國民黨團總召傅崐萁（左五）等人，就地方民代助理費修法事宜交換意見。（記者羅沛德攝）

    新北市議長蔣根煌（右五）等全國地方議會正副議長聯誼會成員，昨拜會立法院國民黨團總召傅崐萁（左五）等人，就地方民代助理費修法事宜交換意見。（記者羅沛德攝）

    傅崐萁：務實看待歷史共業

    鑑於民意代表使用助理費時常涉及「貪污治罪條例」一事，全國地方議會正副議長聯誼會昨拜會立法院國民黨團，就相關修法交換意見。國民黨團總召傅崐萁表示，既然法律的執行上有不合理，立法院必須務實看待，公開讓全民檢視是否應該修法，徹底解決歷史共業；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，制度可以做通盤檢討，但民代「不能把公家的錢放到私人口袋。」

    全國地方議會正副議長聯誼會昨拜會國民黨團，新北市議長蔣根煌、新竹市議長許修睿、宜蘭縣議長張勝德、屏東縣議長周典論、嘉義縣議長張明達、高雄市副議長曾俊傑、桃園市副議長李曉鐘等人齊聚立院。蔣根煌指出，半年前就有找立法院長韓國瑜陳情，這次再來找朝野黨團陳情。

    許修睿：服務經費捉襟見肘

    許修睿直言，朝野都有民代涉及助理費的問題，並適用貪污治罪條例偵辦，除刑責外，也背負社會不良觀感，但代議士經選出後，要服務選民都非常辛苦，經費也是捉襟見肘，有很多額外的開支，例如要自己租服務處、繳水電費等，希望中央或地方補助的助理費應列為實質補貼，只要用在公務上，都不屬於貪污，因為並沒有進到個人口袋，都是花在公務開銷，用貪污治罪條例來辦代議士，非常不公不義。

    傅崐萁表示，不管中央、地方層級的民代，都有很多被起訴的個案，一個案子叫做個案，每一個縣市都有就成為通案，通案的問題就必須檢討法律是否有疏漏，是否賦予司法過大的裁量權；過去特別費的爭議已經修正，但助理費遲遲無法務實討論真正的問題。

    鍾佳濱：制度可做通盤檢討

    鍾佳濱認為，包括政治文化、問政所進行的方式，還有整個法律制度，都可以做通盤的檢討，他希望代議士認真為民喉舌，政府預算給予必要的支出，但也要接受公開、透明的監督，不能把公家的錢放到私人的口袋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播