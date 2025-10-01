林楚茵：黃國昌養狗仔資金哪來？

民進黨立委林楚茵昨公布手機簡訊起底，蕭依依和謝幸恩就是同一人。（圖由林楚茵辦公室提供）

民眾黨主席黃國昌指揮「狗仔集團」跟拍疑雲延燒，涉入的中央社記者謝幸恩被控在「民報」以筆名「蕭依依」撰稿。民進黨立委林楚茵昨公布手機簡訊，指蕭依依和謝幸恩就是同一人，並質疑這群由黃領導非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，背後資金哪來？是否與中國勾結？她不排除提告。

出身媒體的林楚茵說明，二〇二二年十二月自稱民報記者的蕭依依，同一支門號在二〇二四年七月，卻變成中央社記者謝幸恩，難道「揭弊」需用假名分飾兩角？被黃國昌指揮的狗仔甘做政治打手，就沒資格講「第四權」，領有政府預算的中央社必須追查到底。

黃反駁「養狗仔」指控

稱與謝幸恩因受訪認識

林楚茵也披露，謝幸恩二〇二三年九月冒用「法務部地址」，承租位於北市萬華某社區大樓的停車場；同年十二月，國民黨立委王鴻薇就烏龍爆料時任賴清德競選總幹事潘孟安住綠能廠商提供的豪宅，同時曝光自己與先生梁文傑的住處，「謝幸恩租車位偷拍，王鴻薇拿到照片，怎麼那麼巧？」顯然這是一群由黃國昌領導，長期非法跟監、入侵民宅的狗仔集團。

對此，黃國昌公開反駁「養狗仔」指控。黃說，他與謝幸恩因採訪而認識，看了謝的離職聲明後，他非常感動，這國家容不下勇於揭發弊案的人。

捲入狗仔疑雲 菱傳媒停刊

另外，網媒「菱傳媒」捲入黃國昌指揮「狗仔集團」偷拍疑雲，甚至發給謝幸恩化假名的採訪證。菱傳媒昨日下午召開員工會議，社長陳申青在會中向員工致歉，宣布「即日起停刊」。內部員工表示，公司十月底解散所有員工，並提供兩項資遣方案供選擇。

創辦於二〇二一年的菱傳媒，以政治性質的調查報導為主力，前立委徐中雄原本掛名無給職董事長，去職後由施威全擔任董事長，社長一直由陳申青擔任；二〇二三年由台鋼接手經營。

