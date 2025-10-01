被問「黃國昌跟監你」 柯文哲：哎喲

民眾黨主席黃國昌遭踢爆指揮狗仔跟拍前主席柯文哲。柯文哲昨到台北地院出庭時被媒體問遭黃跟拍一事，仰頭發出「唉喲」一聲（左圖）；黃國昌則反嗆「指揮狗仔跟拍」是挑撥離間的假新聞（右圖）。（記者陳逸寬、王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城等弊案，昨傳喚台北市議員應曉薇作證，以往前台北市長柯文哲出庭時，民眾黨主席黃國昌都會現身旁聽，黃日前遭爆料疑似豢養「狗仔集團」跟監政敵，昨罕見未現身法庭。柯文哲昨被媒體問及黃國昌涉組織狗仔隊偷拍一事，柯邊走邊仰頭笑稱「哎喲」，隨即笑著步入法院。

黃身陷狗仔政治風暴 罕見缺席京華城庭審

黃國昌上週五被媒體爆料稱組織狗仔隊，跟監、偷拍政敵，外傳柯文哲曾進出八八會館被偷拍，外界懷疑這也是黃的手筆。過去不論柯文哲在羈押禁見期間或是交保後，黃國昌幾乎都會現身法庭旁聽，在法院外受訪，昨日卻一反常態，罕見地缺席庭審。

應曉薇昨作證時指出，她在柯文哲八年市長任內共處理九一七件陳情案，二〇二〇年三月十日第一次便當會全程僅四十五分鐘，她講了六、七個議題，光是防疫線上教學就和柯文哲吵了十幾分鐘，京華城案講不到十秒鐘；八年間她和柯開了十六次便當會，僅三次提及京華城。

應曉薇頻為沈慶京開脫，強調陳情人是京華城董事長陳玉坤、不是威京集團主席沈慶京，「我不會忘記陳玉坤的眼淚，他苦苦哀求我說公司快倒了」，她才幫他轉交陳情書給市政府。對於沈慶京捐四千五百萬元給華夏關懷等五協會，應曉薇說她拿到支票就交給五協會的理事長王尊侃，她不是五協會負責人也未掌控其財務。

柯文哲於詰問後發言表示，他上週開庭時質疑遭政治偵防，政風處當天半夜發新聞稿澄清，內文錯誤百出，還以「柯前領導」稱呼他，將伺服器寫成「檔案服務器」中國用語，柯批評「北市政風處難道被中共接收了嗎？」

針對柯的質疑，北市政風處廿五日已對外表示，因上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致，已於發現錯誤後立即更正。

