週刊揭露 黃國昌狗仔集團跟拍柯文哲

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自二〇二二年起，指揮「狗仔集團」跟拍政敵，鏡週刊昨揭露，黃的狗仔集團跟拍過民眾黨前主席柯文哲，而與黃合作的「菱傳媒」曾刊出冷錢包、保險箱等柯案偵查細節；黃國昌批評，這是挑撥離間的假新聞。（記者王藝菘攝）

黃：挑撥離間假新聞 菱傳媒：顏清標碼頭等案來自黃的狗仔

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自二〇二二年起，指揮「狗仔集團」跟拍政敵，鏡週刊昨揭露，黃的狗仔集團跟拍過民眾黨前主席柯文哲，而與黃合作的「菱傳媒」曾刊出冷錢包、保險箱等柯案偵查細節；黃國昌批評，這是挑撥離間的假新聞，只為配合民進黨進行政治鬥爭，實乃國之不幸。

黃認了與民報、菱傳媒合作

黃國昌表示，吹哨者保護協會與「民報」、「菱傳媒」確實有合作，並聲稱與他合作過的媒體滿多的，但仍未針對相關指控直接回應。

「菱傳媒」社長陳申青昨與員工開會時，證實有部分新聞來自黃國昌的狗仔集團，包括台中顏清標一〇五號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導等，但公司會挑題材，遇到不合理的報導還是會打槍，不過他對於狗仔集團成員有誰、如何運作及行動等事一無所知。

經濟部：凱思登記無僑外資

鏡週刊揭露，黃國昌利用姻親李麗娟當人頭，成立凱思國際公司支付狗仔薪水，該公司成立於二〇二一年十二月八日，資本額一五〇〇萬元，公司代表人與董事僅李麗娟一人，而李更曾投資「民報」，並出任與民眾黨關係密切的「求真民調」董事，讓黃得以藉此政媒兩棲；此外，香港也有同名的凱思國際公司或凱斯公司，疑有中資介入。對此，經濟部投審司表示，查閱凱思國際的商工登記資料無僑外資，但具體的狀況須再釐清。

黃國昌對此反批「荒謬到爆、科幻小說」。他反問，鏡傳媒說凱思集團是自己的姻親設立的，請問是哪個姻親？說凱思的英文縮寫是KC，所以跟他有關係。台灣有多少人叫凱思，有個幼兒園也叫凱思，難道也是他開的，也是港資？

另，對於被指長期在台北市安和路二段的辦公大樓內與狗仔集團開會，黃國昌解釋，他的吹哨者協會都是針對弊案調查，該地址是他的律師事務所，他會和客戶、媒體朋友在那見面。黃還說，鏡週刊記者也曾為了「公館營區弊案」來過他的辦公室。

鏡週刊對此回應，「公館營區弊案」的報導爆料訊息多元，由該刊獨家踢爆，記者不會透露消息來源。鏡週刊也說，該刊曾於二〇二二年十一月報導「政商名流出入鱸鰻招待所」一文，提及柯文哲曾二〇二〇年二度受邀前往餐敘，文中所指的招待所位在內湖區行愛路及行善路，並非黃在臉書提及的信義區的「八八會館」。黃習慣移花接木，罄竹難書，迴避組建狗仔隊跟拍政敵的醜聞，企圖不會得逞。

