為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    利用戶役政系統篩選連署罷免名單 基隆前民政處長判刑1年10月

    2025/10/01 05:30 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市前民政處長張淵翔利用戶役政系統篩選連署名單，基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處一年十月徒刑、緩刑三年。（資料照）

    基隆市前民政處長張淵翔利用戶役政系統篩選連署名單，基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處一年十月徒刑、緩刑三年。（資料照）

    國民黨主委吳國勝 與張淵翔勾結

    國民黨基隆市黨部今年二月發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，黨部主委吳國勝卻勾結時任基隆市府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊。基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各一年十月徒刑，皆緩刑三年、褫奪公權兩年；另五人各處十月至一年二月刑，亦皆緩刑二至三年並褫奪公權。可上訴。

    判決書指出，吳國勝因擔心提議人資格不符或死亡連署，遂聯繫張淵翔幫忙，將其彙整的名冊交給中正戶政事務所主任江鑒育，江再找林姓課員利用戶役政系統篩選，過濾資格不符的人選；張取得篩選過的名冊後，傳到LINE「勝之群組」供吳國勝使用，並貼文指導如何正確謄寫，吳再請抄手謄寫、偽造提議人名冊。

    非法利用個資罪 兩人皆緩刑三年

    中選會查對後，發現有六十二名提議人已死亡，顯經造假，告發後移送檢方偵辦，基隆地檢署起訴張淵翔、吳國勝、江鑒育、林姓課員、國民黨基隆市黨部仁愛兼安樂區主任張金發、兩件罷免案領銜人游正義、紀文荃等七人。

    張淵翔等七人審理時皆認罪，法官分依非法利用個資罪，將張淵翔、吳國勝各判處一年十月，江鑒育、張金發等五人各判十月至一年二月不等徒刑，皆緩刑二至三年並附帶支付公庫、義務勞務、法治教育課程等條件。

    基檢昨表示，待收到判決書後研議是否上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播