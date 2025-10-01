利用戶役政系統篩選連署罷免名單 基隆前民政處長判刑1年10月

基隆市前民政處長張淵翔利用戶役政系統篩選連署名單，基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處一年十月徒刑、緩刑三年。（資料照）

國民黨主委吳國勝 與張淵翔勾結

國民黨基隆市黨部今年二月發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，黨部主委吳國勝卻勾結時任基隆市府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊。基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各一年十月徒刑，皆緩刑三年、褫奪公權兩年；另五人各處十月至一年二月刑，亦皆緩刑二至三年並褫奪公權。可上訴。

判決書指出，吳國勝因擔心提議人資格不符或死亡連署，遂聯繫張淵翔幫忙，將其彙整的名冊交給中正戶政事務所主任江鑒育，江再找林姓課員利用戶役政系統篩選，過濾資格不符的人選；張取得篩選過的名冊後，傳到LINE「勝之群組」供吳國勝使用，並貼文指導如何正確謄寫，吳再請抄手謄寫、偽造提議人名冊。

請繼續往下閱讀...

非法利用個資罪 兩人皆緩刑三年

中選會查對後，發現有六十二名提議人已死亡，顯經造假，告發後移送檢方偵辦，基隆地檢署起訴張淵翔、吳國勝、江鑒育、林姓課員、國民黨基隆市黨部仁愛兼安樂區主任張金發、兩件罷免案領銜人游正義、紀文荃等七人。

張淵翔等七人審理時皆認罪，法官分依非法利用個資罪，將張淵翔、吳國勝各判處一年十月，江鑒育、張金發等五人各判十月至一年二月不等徒刑，皆緩刑二至三年並附帶支付公庫、義務勞務、法治教育課程等條件。

基檢昨表示，待收到判決書後研議是否上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法