自由日日Shoot》華郵調查揭密 統促黨涉在台募間諜、囤軍火 美前官員批台輕懲 難嚇阻間諜

華盛頓郵報九月廿九日發表長篇調查報導，披露有幫派背景的中華統一促進黨（統促黨），在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，而且擁有大批槍械。（資料照）

華盛頓郵報九月廿九日發表長篇調查報導，披露有幫派背景的中華統一促進黨（統促黨），成員經常與中國中央、地方政府官員，以及統戰部官員會面，在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，而且擁有大批槍械。台灣政府擔心，一旦中國入侵台灣，統促黨可能被當成武器，在內部從事破壞活動。

報導引述不願透露姓名的前美國高級情報官員表示，由於北京在台灣擁有眾多「更值得信賴和可控」的資產，因此不太可能將其「最高情報重點」置於與有組織犯罪相關的團體上。該名官員還直言，台灣對間諜行為「可笑的懲罰」，幾乎發揮不了任何的嚇阻作用。

請繼續往下閱讀...

華郵歷時數月參考法庭紀錄、公司文件和社群媒體內容，並採訪台灣國內安全和情報官員、立委、統促黨和竹聯幫成員，以及前美國情報官員，指出統促黨及其成員在台灣已被證明是中國的「擴音器」，為北京從事宣傳活動，甚至試圖建立間諜網絡，包括招募台灣現役和退伍軍人擔任共諜。

統促黨擁軍火 加深成中共第五縱隊疑慮

統促黨可能成為中共第五縱隊的疑慮，又因其可接觸武器而更為強烈。華郵取得的台灣政府內部資料顯示，當局過去五年從統促黨及相關竹聯幫成員手中，查獲近兩百支槍械。

台灣內政部已啟動解散統促黨的程序，並對至少一三四名統促黨成員展開刑事調查。統促黨總裁張安樂坦承，黨內確實有部分幫派成員，但強調統促黨致力落實「和平統一」，以實現兩岸「共同幸福」，即使統促黨被解散，他也會設法重建。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法