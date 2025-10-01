統促黨被指招募間諜、囤軍火》學者：中國在台培養的第五縱隊

美媒揭「白狼」張安樂所領導的統促黨涉在台灣招募間諜、囤積軍火。（資料照）

美國權威媒體「華盛頓郵報」近日刊登一則深度調查報導，直指「白狼」張安樂所領導的中華統一促進黨，被指控與竹聯幫等黑道組織緊密結合，在台灣招募間諜、散播統戰言論、囤積軍火，威脅國安。學者昨日指出，統促黨與黑幫結合，等於中國在台灣培養一支隨時可被武器化的「第五縱隊」，一旦台海有事，風險不容低估。

內政部將提憲法法庭

宣告統促黨違憲解散

內政部表示，對於統促黨成員有涉犯國安法、反滲透法而有危害國家安全、自由民主憲政秩序情事，基於兼顧國家安全與憲法保障之集會結社、言論自由，將依憲法增修條文及政黨法規定，提經憲法法庭宣告政黨違憲解散。

根據「華盛頓郵報」取得的我國政府內部數據，在過去五年，政府已從統促黨及與其相關的竹聯幫成員手中，查獲近二百支槍械。統促黨總裁張安樂在接受華郵專訪時，承認黨內「確實有一些幫派成員」，但聲稱統促黨追求的是兩岸「和平統一」。對於統促黨面臨被解散的壓力，他嗆聲表示，「他們解散不了我們的信念」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨日受訪表示，中國利用黑幫滲透台灣，是共產黨一貫的手法，香港就是活生生的例子。滲透行動赤裸裸在台灣上演，這是「利用民主反民主」的代理人作戰。

洪浦釗批評，統促黨與黑幫結合，等於中國在台灣培養一支隨時可被武器化的「第五縱隊」，一旦台海有事，風險不容低估。現行法律對中共代理人的規範與罰則明顯不足，缺乏嚇阻性，呼籲政府及國會必須正視這個問題，盡快推動修法，把這類組織行為納入更嚴格的法律框架。

