華郵指台灣對共諜「可笑的懲罰」》邢泰釗：國家利益優先 法官應予重判

美國前高級情報官員向《華郵》直言，台灣對間諜行為是「可笑的懲罰」（laughable penalties），幾乎起不到任何嚇阻作用；針對共諜量刑過輕問題，最高檢察署檢察總長邢泰釗認為，若證據明確，希望法官以國家利益為優先，從重刑量。

量刑問題 須上中下游合作

不過，邢泰釗強調，不宜過度簡化為法院量刑問題，要從源頭、中游、下游齊力合作，才能解決。上游部分，國安及國防軍事機構應加強「犯罪預防與風險管理」；中游偵查機關部分，檢察官應蒐證得更完備；到了下游，法院審判部分若證據明確，希望法官以國家利益為優先，從重量刑。

有法官則認為，國安法是在二〇一九年修法加重為中國發展組織等罪刑責，有些量刑過輕的案例，屬舊法時期，近期部分共諜案量刑則較無此問題，例如中校謝孟書企圖駕直升機叛逃案，他最後被判刑九年。

此外，華郵報導中也直指，「白狼」張安樂所領導的統促黨與竹聯幫等黑道組織緊密結合，對我國家安全構成威脅。警政署指出，經統計二〇一〇年迄今年八月，已查獲統促黨二一八人，所涉犯行以恐嚇、恐嚇取財等暴力犯罪為主，其中涉國安相關法令有四件，僅一件起訴，量刑過輕及構成要件過嚴是主因。

警政署表示，統促黨於二〇〇五年九月九日成立，由竹聯幫創始人之一張安樂擔任總裁，成立後多次動員幫眾參與各類陳抗活動，嚴重影響社會治安，尤以二〇一七年九月廿四日統促黨成員於台大校園內與學生衝突為甚，為期迅速壓制及導正視聽，警政署當年九月廿八日起規劃「除暴專案」，針對幫派隱身政黨或人民團體執行犯罪打擊。

警政署指出，將持續要求各警察局滾動式蒐報幫派活動狀況，對於假借政黨或特定團體名義進行各類滲透影響國家安全者，將列為優先打擊對象；並持續強化與國安友軍單位橫向聯繫，共同蒐報涉國安事件，從嚴從速偵辦，嚴防幫派政黨化。

