期待兩院真誠合作 卓盼總預算案快速付委

行政院長卓榮泰盼明年度預算能快速付委、詳實審查，得到合理結果。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團昨天原擬封殺一一五年度中央政府總預算案，表決前突撤回；但國民黨立委要求行政院協商、勿違法編列，不排除再提案退回程序委員會。卓揆表示，期望行政、立法兩院建立理性對話、真誠合作的共識，並特別提醒「我們有去、今年的例子」，盼明年度預算能快速付委、詳實審查，得到合理結果。

行政院長卓榮泰昨赴立法院進行施政報告。卓揆說明，行政院已提出明年度總預算案，與今年度總預算與追加預算的總和相比，歲出僅多了二二二億元、增加〇．七％，對國家經濟發展和災後重建是不夠的，但現在已舉債四千億元，沒有再多舉債空間，將要求各部會當用才用、絕不浪費；期盼總預算案能快速付委、詳實審查，並得到合理結果，讓全民享受福利照顧、以及國家安全需求。

行政院發言人李慧芝也反駁國民黨團總召傅崐萁的說法，她強調，對於有違憲疑慮的「國軍待遇條例 」以及「警察人員人事條例」部分條文，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，若憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕不會受影響。

軍人加薪等 聲請釋憲

若無違憲 會追溯補齊

除了總預算案外，卓揆提到，未來須重新思考「財劃法」，有兩個大項要處理。

在垂直劃分方面，須劃分中央與地方的權限；在水平均衡方面，較弱勢的縣市必須得到比較多協助，不能只靠人口、土地或營業額等計算方式，導致強者越強、貧者卻不能夠變強的結果。行政院願在廣徵各界意見並與地方協調溝通後，提出一個長治久安的版本。

