藍提退回總預算 表決前突撤案

施壓政院編足軍人加薪、警消退休金提升等預算

立法院新會期將審查一一五年度中央政府總預算案等案，在七二六、八二三罷免投票「過關」後，藍白昨在本會期第二次院會，即封殺民進黨團針對藍白立委所提的刑訴法、公投法及反年改等三項復議案，也一度退回明年度中央政府總預算案，施壓行政院編足軍人加薪、警消退休金提升等預算；國民黨團總召傅崐萁向卓揆喊話，盼行政院一週內院際協商，依法落實編列預算，不然等同行政院廢除了立法院。

傅促卓揆一週內協商

立院本會期已於十九日開議，賴政府在國會戰場壓力有增無減。回顧去年立法院九月廿日開議，藍白聯手退回一一四年度中央政府總預算案，經六度擱置後，行政院長卓榮泰十一月七日邀請立法院朝野黨團幹部共商，才打破僵局，於同月八日讓總預算案順利付委審查。

一一五年度中央政府總預算案，歲入編列二．八兆元，歲出編列約三兆元，國民黨團昨一度提案，欲將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，民進黨團反對，立法院長韓國瑜裁示表決，在七分鐘待表決的鈴聲結束時，國民黨團臨時撤回提案，引起民進黨立委高聲鼓掌歡呼。民進黨團幹事長鍾佳濱特別向國民黨團書記長羅智強表達謝意，羅也以鞠躬回禮。

傅崐萁受訪表示，希望行政院長卓榮泰能於一週內透過院際協商，儘快承諾把立法院三讀通過的相關法案，依法落實編列預算，不然等同行政院廢除了立法院。他強調，希望卓揆依法行政，一定會支持行政院所有相關的施政，朝野同心落實照顧人民的福祉。

國民黨立委楊瓊瓔認為，明年度總預算可說是「零零落落」，包括警消退休金、軍人待遇提高未依法編列，更綁架地方建設取消原本要給地方的補助，基於朝野互動，在野願意在這週與行政院協商，但若該編不編、繼續違法，仍不排除退回總預算案。

不過，院會在討論事項處理民進黨團針對藍白立委分別提出的刑事訴訟法、公投法及反年改等三項復議案，藍白挾人數優勢，均全數封殺。

綠提三復議案全遭封殺

民進黨指出，國民黨主張停止逐年遞減退休金至六〇％，不但會傷害國家財政，更加深世代不正義；民眾黨提修「刑事訴訟法」，刪除串證羈押，幫助詐騙與犯罪集團在外趴趴走、繼續串證；至於公投綁大選，二〇二一年公投結果已「不同意」，盼藍白別推選擇式民主。

民進黨立委吳思瑤直言，高度爭議政治議案上會期被民進黨團暫時以復議案阻擋，但藍白一開議，就等不及要摧毀司法羈押、公投及年改三大重要制度，只為籠絡特定族群而進行的政治操作，把政黨、個人利益凌駕國家利益。

另外，行政院函請立法院審議的七項強化防護台灣海纜的法案，均順利付委，藍白並未提案阻擋。

