    政治

    捲跟拍風波記者辭職 中央社：續調查

    2025/09/30 05:30 記者凌美雪／台北報導
    黃國昌狗仔偷拍疑雲越捲越大，《中央社》將持續釐清社內記者涉案情形。（資料照）

    黃國昌狗仔偷拍疑雲越捲越大，《中央社》將持續釐清社內記者涉案情形。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌遭爆長期養狗仔跟拍特定政敵，狗仔成員中以筆名「蕭依依」撰稿者，指向中央社主跑北檢的記者謝幸恩。中央社於日前啟動調查機制後，謝幸恩昨日具名發出聲明，辭去中央社記者及台北司法記者聯誼會會長等職務；對此，中央社表示尊重，但調查仍會繼續進行。

    謝幸恩在聲明中指出，她堅信媒體肩負的「第四權」角色，是她從業以來最核心的使命。然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

    「在此，我正式宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調，辭職並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。」衷心期盼社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值。

    由於謝幸恩的長篇聲明並未正面回應黃國昌狗仔偷拍疑雲，對此，中央社也發出兩點聲明表示，尊重謝幸恩的辭職聲明，將按程序辦理；但針對謝的行為，「是否涉及違反本社工作倫理規範或相關社規，後續仍將交由調查委員會繼續調查與釐清。」

