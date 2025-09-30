指黃國昌已知群組對話外流 王義川痛批跟拍案臭不可聞

民進黨立委王義川。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭踢爆指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，涉入的中央社司法線記者謝幸恩昨已辭去記者及台北司法聯誼會會長職務。率先揭露「跟拍案」的民進黨立委王義川批評，黃顯然知道狗仔群組的對話已經外流，用黃的話講就是「臭不可聞」，他現在講得越多，到時候就打臉自己越多。

黃直播稱查貪腐揭弊

黃國昌自廿六日被媒體踢爆後神隱三天，直到昨晚才開直播反批，在台灣養最大的狗仔集團的，不就是「鏡傳媒」？「你們還是拿納稅錢在養，拿了多少標案？」黃強調，自己成立吹哨者保護協會是要查貪腐、黑金及綠能弊案，不會查風花雪月、政治人物找應召女郎等案；此外，協會成員冒了很大風險，自己必須保護他們、不能揭露其身分。

請繼續往下閱讀...

去年六月十三日，國民黨立委徐巧芯自稱接獲民眾爆料，秀出照片、影片，指控王義川二度違規闖紅燈，王認為遭連續性跟拍報案，今年八月收到檢方的不起訴書。王本月廿二日質疑，跟拍四人來自凱思國際公司，並自稱媒體，王也揭露跟拍者與黃國昌之間的關係，指此事恐為政治醜聞。

被控為黃國昌「狗仔頭」的謝幸恩昨發聲明表示，即日起辭去中央社及司法記者聯誼會長一職。她強調，辭職並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。王義川形容謝的聲明是標準的「蔥式答題法」，就是問A答B，不否認、不認錯、不知所云。

對於黃國昌神隱三天，王義川也批評「因為他知道別人手上有什麼。」王說，「鏡報」所揭露的對話，並沒有寫「二〇二三年夏天」，但民眾黨發言人吳怡萱卻說那是二〇二三年夏天的對話，顯然黃國昌知道其狗仔群組的對話已經外流，「那裡面有太多事情啊，用黃國昌的話就叫做『臭不可聞』。」

王義川認為，黃國昌不知道後面媒體還會報導什麼，現在講得越多，到時候就打臉自己越多，當然就躲起來，後面就看掌握這些訊息的媒體怎麼揭露。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法