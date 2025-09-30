破解謠言 執政黨3招反制

蕭美琴27日到光復鄉二度勘災，並沒有進入光復鄉公所。（資料照）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，下游光復鄉災情慘重，有心人士卻趁機發動認知作戰，訊息經斷章取義、扭曲後，透過在地群組帶風向，再被媒體跟進報導，副總統蕭美琴被指控「要求災民迴避」即是一例。對此，執政黨採取「確認事實、當事人立即澄清、傳散正確資訊」三步驟，以事實破解謠言，「真人打敗機器人」。

民進黨人士指出，花蓮縣政府應對災情的表現一目了然，像是誤觸警報器、阻擋義煮團物資車、大型機具車輛等，都引發在地居民反彈，也凸顯花蓮歷經多次災害，縣府還是雙手一攤等中央協助；對執政黨而言，救災不分藍綠，受苦受難的還是災民，應以實際行動應對災情。

黨內人士也注意到，災情期間陸續出現攻擊中央政府、轉移對花蓮縣府不滿的認知作戰，這些不實指控，大多源自花蓮在地的Line群組、臉書社團，再由部分媒體跟進報導，像是災民抱怨蕭美琴勘災時被「要求迴避」，被渲染為「耍官威」的謠言就是一例。

面對造謠，民進黨祭出三步驟，第一時間確認事實，再透過官方管道及當事人即時澄清，緊接著傳散正確資訊，例如行政院發言人李慧芝即時發布影片說明真正的警報聲響，避免再有誤傳。

黨內人士表示，事實勝過謠言，所幸許多網友會自發轉傳當事人聲明，甚至自製對照影片或圖卡，也有媒體重新訪問災民還原真相等，讓正確資訊得以持續傳遞。

黨內人士強調，面對救災與認知作戰的雙重挑戰，中央政府持續展現行動力，行政院前進協調所每天上午、下午即時說明動態，讓從中作梗的造謠者難以得逞，充分展現「真人仍能打敗機器人」。

