蕭美琴花蓮勘災沒進鄉公所》發言被扭曲 肉圓店闆娘：想罵的是傅

肉圓店老闆娘及女兒說，非常感謝國軍官兵及志工到光復幫忙，痛罵「光復是傅家票倉，傅總召有來看看嗎？」（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成光復重災，副總統蕭美琴廿七日二度勘災時，卻傳出肉圓店老闆娘抗議「鄉公所為了蕭美琴要勘災，要安置在鄉公所二樓的災民讓出會議室」。蕭對此澄清「我並沒進鄉公所」，老闆娘則強調，想罵的對象是傅崐萁，痛罵「光復是傅家票倉，傅總召有來看看嗎？」痛批最該負責的人是花蓮縣長徐榛蔚。

網路上受訪片指蕭美琴二度到光復鄉勘災時，也包括到鄉公所開會，因此鄉公所要安置在二樓的災民「讓出會議室」，但實際上蕭美琴並沒有進鄉公所，蕭辦澄清「只有經過公所門口關心詢問」。

老闆娘昨澄清說，很感謝國軍官兵、中央的協助，當天公所講說要讓出會議室，不只她一個在場，還有很多人在，到底是怎樣？後來蕭美琴根本也沒來。

老闆娘說，她最氣的從來不是蕭美琴，立法院國民黨團總召傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻，才是最該負責的人。她向傅喊話，光復鄉是傅的大票倉，但光復鄉現在變什麼樣子？有來看看、傾聽我們心聲嗎？有來幫我們想想辦法嗎？

感謝國軍官兵、中央協助

痛批最該負責的是傅和徐

老闆娘女兒昨發文，認為媽媽受訪片段遭扭曲，他們只是單純的受災家庭，不希望被當作政治操作的工具，「請大家看在我們家園全毀的份上，不要再抹黑或造謠了」。

蕭美琴昨貼文回應，對災情造成的損害感到心痛不捨，並強調政府、軍人與志工到光復都是為了幫災民生活能儘速恢復，呼籲各界以災民為第一優先，彼此不要有誤解，要一起努力，加油！

