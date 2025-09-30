自由日日shoot》郝稱當選主席將「討回」黨產 黨產會回擊：該國家的還給國家

角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌昨赴高雄座談強調，當選主席後一定循司法途徑追回黨產。（記者葛祐豪攝）

角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌昨與黨員座談時表示，他當選主席一定循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道，追回黨產後，將全額支付積欠黨工的退休金。行政院黨產會回應，該國家的還給國家，該人民的還給人民；民進黨立委痛批，不當黨產是國民黨在威權統治時期從國家及人民口袋搜刮走的，郝要走威權復辟回頭路，令人非常失望。

郝龍斌昨在高雄果貿社區黨員座談會上回答民眾提問時表示，國民黨退休黨工只拿到四成退休金，黨實在虧欠大家，他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他全部捐作公益。

請繼續往下閱讀...

黨產會對此表示，關於黨產問題，大法官釋字七九三解釋文已有詳細的論述，並肯認追討不當黨產，實行轉型正義為達成國家民主化之重要手段，請郝先生參考。

大法官釋字七九三解釋文 有詳細論述

黨產會也說，相關黨產訴訟已在法院中依法進行多年，並無不公不義的情形，更與追殺無關。黨產處理的原則，簡單一句話：「該國家的還給國家，該人民的還給人民」。

據了解，黨產會追討國民黨不當黨產案件中，黨營事業中投、欣裕台公司被認定附隨組織，一五六億元股權須移轉國有。該案最高行政法院去年已判國民黨敗訴，全部須收歸國有，即便郝當選主席也無法扭轉司法判決；另一件國民黨台中市黨部土地及建物，應移轉市有不當黨產案件，台北高等行政法院今年六月已判決國民黨敗訴，案件可上訴。

至於國民黨出售舊中央黨部大樓，被黨產會追徵十一億餘元，北高行更一審去年判決國民黨勝訴，黨產會已經上訴；國發院土地案追徵卅二億餘元，北高行判國民黨勝訴，黨產會上訴後，目前案件仍在訴訟中。

綠委：郝走威權復辟回頭路 令人失望

民進黨立委賴瑞隆痛批，郝龍斌為了當選國民黨主席，違背過去主張及看法，例如郝以前講柯文哲貪腐，卻為了藍白合攻擊司法不公，現在為了爭取深藍選票，甚至不惜要討回不當黨產，還說要分出去，完全違背民主和台灣進步方向。

賴瑞隆指出，不當黨產是國民黨在威權統治時期從國家及人民口袋搜刮走的，民主化後本應歸還給國家和人民，郝龍斌要走威權復辟回頭路，令人非常失望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法