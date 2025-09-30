冷眼集》川普會臣服習近平？

華爾街日報揭露了中共總書記習近平在尋求川普總統做出重大讓步，能夠從「不支持」台獨，改為宣示「反對」台獨。（美聯社資料照）

記者鄒景雯／特稿

華爾街日報最近揭露了中共總書記習近平在尋求川普總統做出重大讓步，能夠從「不支持」台獨，改為宣示「反對」台獨。習近平的企圖，基本上是美中長達數十年鬥爭的一貫命題，不是新發想，各方在問的是：川普會不會選擇在這個時候向北京「臣服」？

中國認為美國有機可乘的理由，不外川普政府正在推動與中國達成經貿協議，以及十一月可否藉APEC領袖會議的召開，順道舉行「川習會」等等。

中國是「一廂情願」，或者會與美國「一拍即合」？這可以由美中最近一次的交手過程，來一窺堂奧。那就是九月三日中國擴大辦理所謂「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年大會」閱兵活動說起。

習近平在「九三閱兵」典禮上主要傳達了兩個重點，一個是中國人民抗日戰爭，以巨大的民族犧牲，作出了重大貢獻；另一個是中國人民解放軍，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。加上此前，中國外長王毅八月十五日在瀾湄合作外長會議後刻意先行鋪陳：《開羅宣言》、《波茨坦公告》等二戰文件要求日本把台灣歸還中國。北京可謂圖窮匕見，習政權顯然在主導歷史的解釋權，對於歷史現場「中華民國」以及當時的「中國國民黨」，不僅僅是最尷尬而已，因為中共搞得是「政治繼承」，他們在取代（消滅） 「中華民國」，鞏固統治正當性，進而把台灣視為主權與領土的標的物，惡意誤導國際認知。

中國的作為，美國並沒有視而不見，而是直接採取切割行動。九月十三日，AIT發言人以回應詢問的方式直指「北京的敘事完全是錯誤的」；AIT強調，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

AIT的清晰表態，隨即獲得國務院的肯定。國務院發言人表示，AIT已經準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣的行動，以征服台灣。美國將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交的施壓活動，並反對任何單方面改變兩岸現狀的企圖，尤其是以武力或脅迫的方式。

就如AIT前理事主席卜睿哲所說，這是他第一次看到這樣具體的措辭，但其理念與美國過去政策一致。美國一直來從未改變的政策是什麼？其實總結「六大保證」，一言以蔽之，就是台灣不屬於中華人民共和國。這個立場，當美國在「聯中制俄」時代採取模糊策略時是如此，到了美國視中國為最大競爭對手，逐步霧去雲開時，更是如此。

如今，當台灣成為美國「再工業化」的關鍵力量與核心利益時，川普會不再如此嗎？若要宣布「反對台獨」，是不是也要同時宣布「反對統一」，才能站穩世界老大地位呢？這答案已經再簡單不過！

