    首頁 > 政治

    印度早封殺TikTok 歐美加禁公務使用

    2025/09/30 05:30 記者黃靖媗／綜合報導
    《華爾街日報》日前民調顯示，近半美國民眾支持禁用中資背景的短影音程式TikTok，且有過半受訪者認為TikTok存在國安風險，傾向強迫TikTok出售全部中方持份。而我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全。（路透檔案照）

    《華爾街日報》日前民調顯示，近半美國民眾支持禁用中資背景的短影音程式TikTok，且有過半受訪者認為TikTok存在國安風險,傾向強迫TikTok出售全部中方持份。而我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全。（路透檔案照）

    國安局日前示警，TikTok等中國製APP具有高度資安風險，事實上，國際已有全面或部分禁用TikTok的先例。印度、尼泊爾、阿爾巴尼亞對TikTok實施全面禁令；歐盟、美國、加拿大等國則禁止公職人員在公務機使用TikTok。

    印度政府在中印邊境爆發衝突後，於二〇二〇年六月宣布封殺包括TikTok在內共五十九款中國APP；尼泊爾也於二〇二三年宣布TikTok有害社會和諧與善良風俗，禁用TikTok應用程式；巴基斯坦則曾經多次暫時禁用TikTok。

    阿爾巴尼亞政府考量TikTok煽動暴力內容，自今年三月起停用TikTok十二個月；歐盟執委會、歐盟理事會、歐洲議會皆以資安考量為由，自二〇二三年禁止員工在工作設備使用TikTok。

    美國及加拿大的政府工作人員自二〇二三年起被禁止於公務機使用TikTok，其中加拿大在對TikTok母公司字節跳動進行國安審查後，下令該公司關閉TikTok的加拿大分公司。美國則在去年通過法律要求字節跳動售出TikTok後，本月廿五日由總統川普簽署行政命令，讓美國組成的新公司能從字節跳動公司手中買下美國TikTok運營權。

    澳洲16歲以下不得開帳號 法國會促實施「數位宵禁」

    針對年輕世代使用TikTok的問題，澳洲去年正式禁止十六歲以下青少年與兒童在TikTok等社群媒體平台開設帳號，紐西蘭總理盧克森日前也表態有意讓紐西蘭跟進。法國國會委員會本月也曾針對TikTok對未成年人心理影響提出報告，要求檢察官對此提起刑事偵查，並建議禁止十五歲以下兒童使用社群媒體，以及對十五至十八歲青少年實施「數位宵禁」。

