    政治

    國安示警 小紅書等5中製APP 高度資安風險

    2025/09/30 05:30 記者陳昀／台北報導
    中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

    中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

    國安局今年七月證實，經與調查局、刑事局合作抽驗，小紅書、微博、抖音、百度雲盤及微信等五款中製APP具高度資安風險。國安人士昨表示，國安單位持續監測中國APP資安風險，遏止敵對勢力攻擊，近來中國網軍也透過AI深偽技術輸出「挺中、疑美、疑軍、疑台」等敘事，逐步侵蝕民主制度的信任基礎。

    AI深偽助長中共認知戰

    多款中製APP被查出具高度資安風險，甚至運用用戶個資作為中共對外認知戰、散播錯假訊息的平台；國安人士回應，國安單位持續針對中國APP的資安風險進行監測，並持續參考各國政府相關規範、相互交流遭受影響經驗，作為政府應處參考。

    國安人士透露，國安單位近期也注意到，各社群平台陸續有中國網軍以AI深偽技術展開資訊戰的現象，這類造假影片透過生成各國政治人物影像、仿冒極為相似的語音，傳遞「挺中、疑美、疑軍、疑台」等敘事，恐造成民眾對公共事務的誤解，逐步影響議題判斷，進而操控社會輿論，侵蝕民主制度信任基礎。

    國安人士強調，國安單位持續以多面向，包含監測技術、法律、媒體識讀與公民教育等，才能有效遏制敵對勢力的惡意攻擊，保衛民主自由與社會韌性。

