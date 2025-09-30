TikTok威脅國安 學者：該對症下藥了

面對TikTok威脅國安，學者促政府「不要再診斷病因，而是要下藥了」。（路透檔案照）

批政府只會「診斷病因」不處理 最快方式是直接斷網

美國總統川普近日簽署行政命令，宣布將由美國投資者收購TikTok美國業務，美企持股將達八成，TikTok可繼續在美營運。我官員表示，若TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的；學者則質疑，美國、歐盟都在處理TikTok，台灣最糟糕方式就是什麼都不管，政府「不要再診斷病因，而是要下藥了」。

官員：TikTok未來變美企 還要禁止嗎

行政院發言人李慧芝昨指出，目前政府都已經注意到風險，若違反相關法規，政府部門也會依法認定及處理，建議民眾還是謹慎使用。

監察院今年八月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全；TikTok也是中共對外認知戰工具，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

據了解，關於TikTok衍生的相關問題，行政院二〇二四年曾召集法務部、NCC、數位部、陸委會等相關部會，就法律面、技術面開會提出討論，但最終仍無下文。

官員表示，關於TikTok部分，已經很久沒有開會了。最主要是因為美國要收購TikTok，如果是從中國企業變成是美國人的公司，那還要再用國安理由去禁止嗎？這都要審慎評估，不然會怪怪的。

學者：TikTok的負面影響 有目共睹

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗昨受訪表示，TikTok是抖音國際版，對全世界的負面影響是大家有目共睹的，不少國家開始採取一些對策。例如，歐盟等國家是非常強硬處理TikTok，認為依照「數位服務法」必須要落地管制；美國不像歐盟管那麼嚴，而是採取談判方式，和中國「硬喬」把TikTok股權賣給美方企業；最糟糕就是台灣，到現在什麼都不管。

他強調，如果要走歐盟落地規管模式，就是制定台灣版的「數位服務法」，如果不願意立法，台灣也無法用美國硬喬模式，習近平不可能和你談。政府「不要再診斷病因，而是要下藥了！」最快方式是直接斷網，像對付偷拍論壇「創意私房」一樣禁止連網。當民眾使用一個有個資回傳中國疑慮APP，政府難道不用處理嗎？資訊安全檢測不通過，就不能上架。

李慧芝則說明，數位平台治理所涉議題甚廣，除詐騙議題外，尚有公平競爭、個人資料保護、兒童及青少年保護、性別平等及國家安全等眾多議題，分屬不同部會依其作用法主管，如在平台上發現涉及違反「國家安全法」、「社會秩序維護法」或「兒少法」等的不同相關議題，各目的事業主管機關也會依作用法進行認定及處理，必要時甚至處罰。

