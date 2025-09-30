監院警示 威脅國安 政院：將參考他國 是否限制下載TikTok

監察院八月通過調查報告，指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅國家安全。（路透檔案照）

監察院八月通過調查報告，指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應積極檢討改進。行政院發言人李慧芝昨日強調，是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，數位部會與相關部會蒐集參考研究其他國家類似做法。

蒐集用戶個資恐為中共掌握

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，不少國家都擔心TikTok有「外國資訊操弄干擾」影響，並開始採取一些對策。他舉例，德國政府最近推出第一位AI虛擬化身部長，就以中文批評TikTok對青少年的不良影響，歐盟等國家是非常強硬處理TikTok，認為依照數位服務法、數位市場法必須要落地管制，歐盟對策是「監管非常嚴」。

行政院：公部門已限制使用

李慧芝表示，行政院從二〇一九年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，已經限制公部門資通設備以及所屬場域使用。數位部以國家資安的角度進行管理，限制公部門使用有資安疑慮的產品，也包含APP。

李慧芝指出，目前公務人員的私人行動載具手機、平板與一般民眾都不在限制範圍內。至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，因涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會與相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似做法。

李慧芝說明，至於現行網際網路平台刊載違法或不當內容，仍應回歸各法令之主管機關依權責處理。

